В Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

Пожарно-тактические учения по защите населенных пунктов при угрозе возникновения ландшафтных (природных) пожаров.

С 17 по 19 апреля на Южном Урале ожидается теплая погода (до плюс 20 градусов), при этом порывы ветра достигнут 10-15 метров в секунду. Из-за высокой пожарной опасности в северо-восточных районах региона объявлено штормовое предупреждение.

Режим опасности будет действовать три дня. Специалисты дали прогноз, что класс горимости леса по региональной шкале будет четвертый. В лесах Челябинской области действует особый режим: запрещено не только использование открытого огня, но даже мангалов, когда жарят шашлыки на углях.

Как ранее сообщала «Губерния», эксперты рассказали, что поскольку климатические изменения нарастают, опасные явления погоды становятся все более частыми.

— В третьем оценочном докладе Росгидромета отмечено, что температура на территории России за последние десять лет выросла на 0,51 градуса, почти в два раза больше среднемировой величины. В южных районах Урала появилась устойчивая тенденция, связанная с увеличением максимальных расходов воды, — говорит доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ, кандидат экономических наук Дмитрий Двинин.

Информация с сайта:https://gubernia74.ru/articles/news/1139974/