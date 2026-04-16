Пожарно-тактические учения по защите населенных пунктов при угрозе возникновения ландшафтных (природных) пожаров. Подробнее

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Она не может быть высокой. Подробнее

Временное ограничение движения вводят с сегодняшнего дня, 16 апреля 2026 года, на 1766-м километре трассы М-5 «Урал». Подробнее

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Почему бананы нельзя есть на голодный желудок.

Чем полезный фрукт может навредить здоровью. Подробнее

В центре внимания. Всероссийское онлайн-голосование.

В центре внимания. Всероссийское онлайн-голосование. Подробнее

Текслер попросил всех глав вместе с ним принять участие в субботниках.

Текслер попросил всех глав вместе с ним принять участие в субботниках. Подробнее

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
В Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

Пожарно-тактические учения по защите населенных пунктов при угрозе возникновения ландшафтных (природных) пожаров.

С 17 по 19 апреля на Южном Урале ожидается теплая погода (до плюс 20 градусов), при этом порывы ветра достигнут 10-15 метров в секунду. Из-за высокой пожарной опасности в северо-восточных районах региона объявлено штормовое предупреждение.

Режим опасности будет действовать три дня. Специалисты дали прогноз, что класс горимости леса по региональной шкале будет четвертый. В лесах Челябинской области действует особый режим: запрещено не только использование открытого огня, но даже мангалов, когда жарят шашлыки на углях.

Как ранее сообщала «Губерния», эксперты рассказали, что поскольку климатические изменения нарастают, опасные явления погоды становятся все более частыми.

— В третьем оценочном докладе Росгидромета отмечено, что температура на территории России за последние десять лет выросла на 0,51 градуса, почти в два раза больше среднемировой величины. В южных районах Урала появилась устойчивая тенденция, связанная с увеличением максимальных расходов воды, — говорит доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ, кандидат экономических наук Дмитрий Двинин.

Информация с сайта:https://gubernia74.ru/articles/news/1139974/

2026-04-17PKT10:03:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Другие новости по теме:
» В центре внимания. Енотовидные собаки в ДЭБЦ.
» Сотрудники полиции продолжают беседы с несовершеннолетними о кибербезопасности, здоровом образе жизни и службе в полиции.
» Легкоатлеты-ветераны Челябинской области завоевали 48 медалей на чемпионате России.
» Оперативная обстановка.
» Челябинский археолог рассказала, как дети нашли скульптуру быка на острове Веры.
» Оперативная обстановка.
» На автозаправках Челябинской области с приходом весны подорожал бензин.
» В центре внимания. Енотовидные собаки в ДЭБЦ.
» Сотрудники полиции продолжают беседы с несовершеннолетними о кибербезопасности, здоровом образе жизни и службе в полиции.
» Легкоатлеты-ветераны Челябинской области завоевали 48 медалей на чемпионате России.
» Оперативная обстановка.
» Челябинский археолог рассказала, как дети нашли скульптуру быка на острове Веры.
» Оперативная обстановка.
» На автозаправках Челябинской области с приходом весны подорожал бензин.

