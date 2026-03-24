На Южном Урале будут усиливаться риски, связанные с быстрым изменением климата. Подробнее

Развитие отрасли оценили по итогам 2025 года. Подробнее

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Эксперты: Южный Урал готов предложить России уникальный туристический продукт. Подробнее

Заявление на сдачу экзамена подали 17 человек. Подробнее

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

В центре внимания. Моноспектакль «Братья: история одной семьи». Подробнее

Афиша с 23 по 29 марта 2026 года. Подробнее

Южноуральцам напомнили о риске распространения инфекций в период паводка. Подробнее
Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Эксперты рассказали, что температура на территории России за последние десять лет выросла на 0,51 градуса, почти в два раза больше среднемировой величины. Поскольку климатические изменения нарастают, опасные явления погоды становятся все более частыми.

Как уже сообщала «Губерния», весенний паводок в Челябинской области ожидается на две недели раньше, чем обычно. Хотя по прогнозам сильного паводка в этом году быть не должно, все службы находятся в постоянной круглосуточной готовности. Об этом заявил министр общественной безопасности региона Александр Гриб. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит ситуацию на особом контроле, он поставил задачи перед главами муниципалитетов и профильными ведомствами в связи с риском подтоплений. Глава региона отметил, что в этом году паводок требует особого внимания из-за аномальных запасов снега. В зоне риска, как и всегда, находятся горнозаводская зона и южные территории Челябинской области.

— Ежегодные изменения климатических условий предъявляют повышенные требования к уровню готовности всех сил и средств, а также способности органов управления всех уровней оперативно реагировать на возникающие угрозы природного характера. Наша основная задача — не только минимизировать возможные последствия таких событий, но и создать условия для максимально эффективной защиты жизни и здоровья людей, имущества и инфраструктурных объектов нашего региона, — подчеркнул Алексей Текслер.

Представители «Экспертного клуба Челябинской области», обсуждая возможные риски в период паводка, тоже обратили внимание на опасное изменение климата.

— В третьем оценочном докладе Росгидромета отмечено, что температура на территории России за последние десять лет выросла на 0,51 градуса, почти в два раза больше среднемировой величины. Поскольку климатические изменения нарастают, опасные явления погоды становятся все более частыми. В южных районах Урала появилась устойчивая тенденция, связанная с увеличением максимальных расходов воды. Еще в 2022 году в Челябинской области был принят комплексный план по адаптации к изменению климата, учитывающий данный момент. Внимание региональных властей к паводковой ситуации теперь должно быть постоянным, риски, связанные с быстрым изменением климата, будут усиливаться, — говорит доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ, кандидат экономических наук Дмитрий Двинин.

Директор Профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ, член Общественной палаты Челябинской области Альфира Сибиркина добавляет, мартовские плюсовые температуры и ветреная погода способствуют не только быстрому таянию снега, но и его испарению. И даже с учетом рекордного снежного покрова особо сильного подъема уровней воды не ожидается. Но несмотря на благоприятные прогнозы, нельзя полагаться на чудо от природы и надеяться, что повезет. По словам эксперта, везение приходит к тем, кто сделал для этого максимум усилий и подготовился. А регион подготовился.

— Подготовка к паводку в Челябинской области в этом году ведется на опережение. Гидропосты перешли на усиленный режим, беспилотники мониторят ситуацию, ледорезные установки и взрывные работы ослабили лед на самых опасных участках, а сброс воды с водохранилищ увеличился. Все это говорит о высоком уровне готовности. Учитывая опыт прошлых лет, власти принимают исчерпывающие меры по минимизации рисков, — говорит главный редактор информационно-аналитического агентства «Полит 74» Григорий Макеев.

Противопаводковые мероприятия включают в себя работу по организации своевременного оповещения, информированию населения о действиях реагирования на опасность, а также оперативного развертывания центров временного размещения жителей с подтопленных территорий. И такая гласная межведомственная работа в регионе налажена.

При этом председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка Cергей Смышляев обращает внимание властей вот на какие моменты:

— На самом деле риски от последствий обильных осадков преследуют не только зоны потенциального подтопления. Уже в начале марта южноуральцы столкнулись с большим количеством коммунальных аварий, связанных с таянием снега на крыше, из-за чего жители верхних этажей пострадали от хлынувшего потока талой воды. Не всегда управляющие компании успевают справляться со своими обязанностями по уборке снега и ремонту покрытий. И самые первые дожди вновь приведут к огромному количеству подобных аварий не только в многоквартирных домах, но и в муниципальных зданиях: школах, больницах, ФОКах, как это случилось в 2024 году. Обращаю особое внимание ГЖИ и профильных ведомств на потенциальную проблему и необходимость ее профилактики.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1139514/

2026-03-25PKT11:58:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Другие новости по теме:
» Афиша с 24 февраля по 1 марта 2026 года.
» Между Челябинском и Севастополем летом начнет курсировать поезд.
» Оперативная обстановка.
» Спелеоархеолог разработал 156 пещерных и экскурсионных маршрутов по Южному Уралу.
» Озёрск в лицах. Анастасия Гончар.
» Оперативная обстановка.
» Челябинцы увидят парад шести планет.
» Афиша с 24 февраля по 1 марта 2026 года.
» Между Челябинском и Севастополем летом начнет курсировать поезд.
» Оперативная обстановка.
» Спелеоархеолог разработал 156 пещерных и экскурсионных маршрутов по Южному Уралу.
» Озёрск в лицах. Анастасия Гончар.
» Оперативная обстановка.
» Челябинцы увидят парад шести планет.

