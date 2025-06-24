Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Эксперты объяснили, почему Челябинская область привлекает все больше инвесторов.

Недавно на Петербургском международном экономическом форуме Агентство стратегических инициатив представило рейтинг российских регионов по инвестиционной привлекательности. Челябинская область, напомним, заняла в нем пятое место, поднявшись за год на пять позиций. Показатель впечатляет. Но благодаря чему Челябинская область с каждым годом становится все более и более привлекательной для инвесторов? На этот вопрос попытались ответить представители «Экспертного клуба Челябинской области». Их мнения — в нашем материале.

На пути инвестора устранили административные барьеры

Говоря об инвестиционной привлекательности Челябинской области, член Общественной палаты региона Евгений Савченко подчеркивает: работа над этим направлением ведется не один год, а особенно активно она проявляется последние пять лет. И один из наиболее существенных факторов, который оказал наибольшее влияние на инвестиционную привлекательность региона, — качественно выстроенный диалог властей с бизнес-сообществом.

— Власти Челябинской области за последние 5 лет в тесном соработничестве с федеральным центром разработали и внедрили региональный и муниципальные инвестиционные стандарты, позволяющие устранить административные барьеры на пути инвестора. Одновременно с этим, находясь в рабочем контакте с экспертным сообществом регионального Союза промышленников и предпринимателей, правительство Челябинской области регулярно изыскивает возможности по расширению круга потенциальных получателей инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Также региональная власть, в рамках своих полномочий, способствует включению инвестпроектов в перечни масштабных и значимых для предоставления инвесторам налоговых льгот, земельных участков в аренду без проведения торгов, — говорит Евгений Савченко.

Как результат — открытие в регионе новых производств, модернизация действующих предприятий, появление новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений в бюджет региона. Только лишь в 2024 году в экономику области было внесено порядка 550 миллиардов рублей инвестиций, что на 14 процентов больше, чем в 2023 году.

Качественная система регулирующего контроля — еще один плюс для инвесторов

Директор и главный конструктор проектной группы «УРАЛ» Максим Купцов отмечает, что в нашем регионе инвесторов привлекает не только эффективно выстроенная модель отношений между властью и бизнесом, но также качественная работа отдельных структур в строительной сфере. В пример эксперт приводит систему регулирующего контроля.

— В Челябинской области, на мой взгляд, создана эффективная контрольно-регулирующая среда для реализации новых объектов, что является важным фактором инвестиционной активности региона. Например, в структуре экспертизы Челябинской области создан крепкий штат специалистов, которые практически не сменяются, постоянно проходят обучение и проводят обучающие семинару на тему типовых ошибок при проектировании, оформлении разрешительных документов и так далее. То есть совершенно верно и осознанно происходит направленная работа как с заказчиками, так и непосредственными исполнителями-проектировщиками, — говорит Максим Купцов.

«Для дальнейшей инвестиционной активности нужно работать над экологией и городской средой»

Однако на достигнутом результате в части работы с инвесторами Челябинская область явно не намерена останавливаться. Эксперты из других регионов признают: регион сделал впечатляющий рывок, в том числе во многом за счет своих производственных мощностей, но для дальнейшей работы над улучшением инвестиционного климата стоит обратить внимание и на другие сферы.

— Для дальнейшего прогресса важно активнее работать над качеством городской среды и экологией, поскольку это становится важным фактором при принятии инвестиционных решений. Необходимо также усилить цифровизацию госуслуг для бизнеса, продвигать экспортный потенциал региона и активнее поддерживать проекты малого и среднего предпринимательства, — рекомендует член Общественной палаты Республики Дагестан Эльдар Адельшинов.

— Для дальнейшего улучшения инвестиционного климата важно развивать инновационную инфраструктуру: технопарки, бизнес-инкубаторы, кластеры. Дополнительно — расширять меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также создавать условия для притока молодых специалистов через образовательные и социальные программы, — добавляет эксперт Общественной палаты Республики Дагестан Фатима Нурмагомедова.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1134100/