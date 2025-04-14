Фото: Олег Каргаполов, из архива «Вечернего Челябинска»

Аграрии Южного Урала уже получили почти половину положенных федеральных субсидий.

В этом году Челябинская область планирует собрать более двух миллионов тонн зерна, 120 тысяч тонн картофеля и 40 тысяч тонн овощей. Губернатор Алексей Текслер отметил, что благодаря освоению новых угодий посевная площадь в регионе увеличилась на три тысячи гектаров. Какие культуры будут выращивать южноуральские аграрии в этом году? Какие новые сельскохозяйственые производства появятся в Челябинской области? И сможет ли Южный Урал увеличить поставки сельскохозяйственной продукции за рубеж? На эти вопросы ответили члены «Экспертного клуба Челябинской области».

Южноуральские аграрии уже начали весенние работы, включая закрытие влаги, боронование и внесение удобрений. Все сельскохозяйственная техника подготовлена, а запас топлива создан. На сегодняшний день аграриям доведено 33% средств из федерального бюджета, к 1 мая планируется довести 50%.

— Фермеры активно готовятся к проведению нового сезона полевых работ, проверяют семена на посевные качества, закупают горюче-смазочные материалы и удобрения, — рассказывает исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области Ольга Пестрикова. — Фермерские хозяйства ориентируются на производство востребованной на рынке продукции. В первую очередь, увеличивают клин масличных культур, но традиционно самый большой клин отводится зерновым культурам. Выращиваем пшеницу, овес, ячмень, горох. Самые профессиональные и опытные хозяйства пробуют возделывать чечевицу и сою. Надеемся, погода будет благоприятной.

Регион усиливает меры поддержки аграриев, увеличив финансирование капитальных расходов на 25%. Это, в частности, поможет реализовать целый ряд ключевых проектов в области сельского хозяйства.

— Среди приоритетных направлений — развитие племенного репродуктора, предназначенного для воспроизводства кур мясных пород. Об этом недавно заявил губернатор Алексей Текслер, — говорит журналист, член Союза Российских писателей Павел Большаков. — В планах — строительство новых молочных ферм, зернохранилищ, прорабатываются проекты по размещению на территории региона перерабатывающих производств.

Особое внимание уделяется продовольственной безопасности и развитию экспортного потенциала агропромышленного комплекса. Член Общественной палаты региона Евгений Савченко отмечает, что Челябинская область стабильно лидирует в УрФО по объему производства скота и птицы в живом весе, а также по производству яиц.

— Агропромышленный сектор региона не только покрывает потребительские потребности южноуральцев в обеспечении базовыми продуктами, но также реализует их за пределами области и страны в целом, — подчеркивает Евгений Савченко. — В 2025 году агроэкспорт из Челябинской области планируется в объеме 259,7 миллиона долларов, а к 2030 году он должен вырасти до 356,2 миллиона долларов. Важно: с 2018 по 2024 год регион увеличил агроэкспорт более чем в два раза. Помощь труженикам сельского хозяйства находится на личном контроле главы региона.

Ранее стало известно, что в этом году южноуральские аграрии внесут в пахотные земли на 25 процентов больше удобрений, чем в прошлом году.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1132656/