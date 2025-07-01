Сергей Гергенрейдер: прогулочная зона по берегу Иртяша подчеркнёт уникальность нашего города.

Глава округа выехал в микрорайон Заозёрный и лично убедился, что реализация проекта благоустройства береговой полосы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» идёт качественно и с опережением графика.

В 2024 году проект благоустройства береговой полосы в микрорайоне Заозёрный стал победителем рейтингового голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Жители округа отдали в поддержку проекта 5389 голосов.

Благоустройство береговой зоны между окружной дорогой и озером Иртяш представляет собой обустройство прогулочной зоны протяжённостью 300 метров с ответвлениями и площадками, наружным освещением, видеонаблюдением и малыми формами. В 2025 году подрядчик подготовил проектно-сметную документацию и в начале июня приступил к строительно-монтажным работам.

В настоящее время основная часть строительно-монтажных работ выполнена на 90 процентов. Проложены слаботочные сети для камер видеонаблюдения и электросети. На пешеходной дорожке выполнено щебёночное основание, укладывается геотекстильное полотно (защита брусчатки от прорастания травы), выкладывается песчаная смесь под брусчатку. Установлены опоры наружного освещения, на которые будут установлены светодиодные светильники.

– Остаётся навести лоск, выложить брусчатку, установить малые формы – скамьи и гамаки. Изюминка проекта – семиметровая качель-пергола, вокруг которой будут также стоять скамейки. Скамейки будут установлены вдоль всей прогулочной зоны. По техническому заданию стояла задача – максимально сохранить зелёные насаждения, плюс высадить дополнительное озеленение защитного и декоративного типа. Защитное –закроет спортивные площадки, декоративное – украсит территорию прогулочной зоны, – пояснил представитель подрядчика, руководитель строительной компании Илья Гурза.

Депутат по округу №9 Василий Сметанин также принял участие в выездном рабочем совещании на объекте благоустройства:

– Благоустроенная набережная будет визитной карточкой города. Микрорайон Заозёрный стремительно развивается и здесь нужна прогулочная зона отдыха для людей. Хочу поблагодарить всех жителей округа, которые в прошлом году поддержали именно этот проект. В настоящее время вместе с жителями контролируем его реализацию, подрядчик постоянно на связи, каждый этап проходим вместе.

Сегодня вместе обсудили как лучше разместить скамьи, чтобы объект был удобным для людей. Есть идея оборудовать здесь мангальную зону, надо сейчас получить обратную связь от жителей, если они поддержат, можно её организовать.

Глава округа Сергей Гергенрейдер дал положительную оценку выполненным работам и отметил, что благоустройство в микрорайоне должно быть комплексным

– Помимо реализации проекта в рамках Формирования комфортной городской среды, идут работы по восстановлению уже существующей прибрежной зоны отдыха, которая примыкает к дамбе. Постараемся привести в порядок дно, завезли песок. В этом году планируем также обновить асфальтовое покрытие объездной дороги, которая идёт параллельно этой набережной.

В ближайшее время жители микрорайона и все озерчане смогут оценить привлекательность и комфорт этого места отдыха.

Подрядчик ответственный, подходит грамотно к выполнению работ, идёт в графике, даже с небольшим опережением. Выполненную работу я оцениваю положительно, всё сделано качественно.

На объекте работают люди, техника, руководство заинтересовано в том, чтобы всё было своевременно. Я думаю, что к середине сентября объект будет сдан.

Моя мечта, как коренного озерчанина, чтобы благоустройство, которое мы начали с микрорайона Заозёрный, было выполнено по всему берегу нашего замечательного Иртяша. Особенность города в том, что он окружён водоёмами, поэтому у нас должна быть протяжённая прогулочная зона вдоль озера. Она подчеркнёт уникальность Озерска.

Фото: со страницы Администрации Озерского городского округа

Первоисточник: https://ozerskadm.ru/about/info/news/61473/