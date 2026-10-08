Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Вторая декада октября в Челябинской области выдастся теплой.

Погода на наступившей неделе порадует жителей Челябинской области теплом и минимальным количеством осадков, передает 1obl.ru со ссылкой на синоптиков Уральского Гидрометеоцентра.

Ожидается, что погоду в период с 12 по 20 октября будут определять подвижные антициклоны, благодаря чему температура воздуха в регионе удержится в пределах нормы или чуть выше. Осадков почти не будет: атмосферные фронты могут принести небольшие дожди преимущественно на восток Южного Урала.

В Челябинске самым теплым днем выдастся вторник, 13 октября: воздух может прогреться до +17 градусов. В остальные дни дневная температура будет варьироваться в пределах от +11 до +13 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, осадков не ожидается.

На юге первая половина наступившей недели выдастся теплой: возможно повышение температуры до +20 градусов. С четверга термометры будут показывать +10...+13 градусов. Обойдется без дождей.

На севере, предварительно, также будет сухо, но солнца ожидается мало. Температурный максимум — +15 — ожидается во вторник. После значения будут колебаться от +8 до +13 градусов.

В горных районах ожидается плавное понижение температуры от +18 в начале недели до +11 к концу. Тоже без осадков.

Напомним, прогноз на неделю — предварительный, ближе к выходным возможны небольшие изменения.

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