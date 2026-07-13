Фото: Кирилл Садыков, ИА «Первое областное»

Аномальная жара спадет в середине июля в Челябинской области.

Синоптики пообещали южноуральцам комфортную температуру.

На наступившей неделе, с 13 по 19 июля, в Челябинской области ожидается понижение температуры: на смену аномальным +30…+33 градусам придут комфортные 22—25. Дожди сохранятся. Рассказываем о погоде в регионе подробнее.

«По югу региона пройдут траектории циклонов, принося облачную, с неустойчивыми прояснениями погоду и частые дожди. В начале недели +22…+27 градусов, в конце — понижение до +17…+22»,— рассказали синоптики центра «Фобос».

В Челябинске самым теплым днем выдастся понедельник: воздух прогреется до +26 градусов. До четверга синоптики обещают до +24 градусов, до выходных — до +22. В субботу и воскресенье, предварительно, градусники покажут +20 или чуть ниже. Дожди, от небольших до умеренных, ожидаются на протяжении всей недели.

На севере области — чуть прохладнее: до выходных температура будет подниматься до +21…+22 градусов. В субботу может похолодать до +17 градусов. И здесь ни дня без дождя.

На юге до четверга сохранится аномальная жара без дождей. Ближе к выходным пройдут осадки, воздух остынет до +25 градусов. В субботу и воскресенье градусники покажут около +20.

В горнозаводской зоне синоптики прогнозируют ежедневные дожди и понижение температуры с 25 градусов в начале недели до +15 к концу.

Прогноз на неделю — предварительный, ближе к концу недели ситуация может измениться. За подробными ежедневными сводками следите на нашем сайте.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/anomalnaya-zhara-spadet-v-seredine-iyulya-v-chelyabinskoy-oblasti/