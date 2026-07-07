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| Новости » Общественная жизнь

Еще шесть гостиниц южноуральского кампуса готовятся к заселению студентов.

Еще шесть гостиниц южноуральского кампуса готовятся к заселению студентов.

Фото: Олег Каргаполов, ИА «Первое областное»

Еще шесть гостиниц южноуральского кампуса готовятся к заселению студентов.

Новые корпуса рассчитаны на 3400 мест.

В Челябинске введены в эксплуатацию еще шесть гостиниц межуниверситетского кампуса мирового уровня «Южный Урал». Заселиться сюда могут студенты, аспиранты и преподаватели. Сейчас завершаются работы по внутренней отделке. Корреспонденты ИА «Первое областное» заглянули на стройку и протерли пыль с новой мебели.

Популярность кампуса растет — студенты уже подали более двух тысяч заявок на заселение. Всего корпуса рассчитаны на 3400 мест. Они для тех, кому исполнилось 18 лет. Пока студент несовершеннолетний, он может жить в общежитии своего вуза. О ценах на проживание в кампусе мы писали в отдельном материале.

Студенческий городок объединит ресурсы ведущих вузов Южного Урала. Проект находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В кампусах созданы все условия для комфортной жизни и учебы студентов: коворкинги, спортивные зоны, общественные пространства для занятий и отдыха. Этой весной рядом открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Первый этап строительства завершили в 2024 году — тогда более 330 студентов заселились в две гостиницы. В прошлом году началось строительство еще шести корпусов. В текущем, 2026 году, строительство завершено, кампус готовится к заселению студентов к началу учебного года. Среди новых объектов — пять гостиниц для студентов и одна, повышенного уровня комфорта, для преподавателей и профессоров. Общая площадь готовых корпусов превышает 60 тысяч квадратных метров.

Четыре шестнадцатиэтажные гостиницы поделены на блоки. В двух по восемь комнат, в двух — по 4 комнаты. В блоках есть общая кухонная зона с электроплитами, микроволновой печью и системами хранения. Номера делятся на категории: «стандарт» для двух или трех человек, а также помещения для маломобильных жильцов. Спальные комнаты оборудованы новой мебелью и бытовой техникой, в каждой — отдельный санузел с душем и раковиной.

Два новых семиэтажных корпуса вмещают в себя 89 и 90 номеров. Один из них — гостиница повышенного уровня комфорта для аспирантов и научно-преподавательского состава. На этаже по 15 одноместных или смежных номеров, в каждой комнате есть своя кухня, душевая и санузел. Площадь комнат — от 19 до 25 квадратных метров.

Для резидентов оборудованы просторные коворкинги, зоны отдыха, переговорные комнаты и прачечные самообслуживания. На первых этажах есть кофейни, продуктовые магазины, пункты выдачи маркетплейсов. В каждой гостинице — лифты и пандусы. Стоимость проживания включает коммунальные услуги, Wi-Fi, доступ к общественным пространствам, уборку, охрану и обслуживание.

Третий этап строительства завершится в 2027 году. На территории студенческого городка появится учебно-научный комплекс на 40 тысяч квадратных метров с более чем 40 лабораториями по направлениям: «интеллектуальное производство», «материаловедение», «экология и живые системы». Для каждой лаборатории подберут специализированное оборудование. Рядом расположится модульный конференц-зал на 1,6 тысячи человек для форумов, хакатонов и конференций с экспертами со всего мира.

Строительство межуниверситетского кампуса реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Минобрнауки России по поручению президента Владимира Путина.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/fotoreportazh/eshche-shest-gostinits-yuzhnouralskogo-kampusa-gotovyatsya-k-zaseleniyu-studentov/

2026-07-09PKT10:47:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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