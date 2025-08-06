Обратная связь Пятница, 8 августа, 02:52
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.

Здание на 120 воспитанников построили в Копейском округе. Подробнее

| Общественная жизнь

Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году.

Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году. Теперь попасть на платное обучение станет тяжелее. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 07.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС.  Подробнее

| Общественная жизнь

Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму.

Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму. Скоро их станет некуда девать, но вы будете знать, что с ними делать.  Подробнее

| Общественная жизнь

Алексей Текслер: «Нацпроекты в сфере здравоохранения реально меняют медицину и жизнь южноуральцев».

Алексей Текслер: «Нацпроекты в сфере здравоохранения реально меняют медицину и жизнь южноуральцев». По словам губернатора, результаты реализации национальных проектов говорят сами за себя. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 06.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 06.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 06.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 4 по 10 августа 2025 года.

Афиша с 4 по 10 августа 2025 года.

После отпуска вновь открылись двери Летнего театра в Парке культуры и отдыха. В нашей афише - спектакли ближайших выходных. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.

Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.

Фото: ИА «Первое областное»

Губернатор Алексей Текслер на совещании по вопросам строительства в режиме видеосвязи рассказал президенту России Владимиру Путину об объекте, который только что сдали. Это новый детсад в поселке Октябрьском Копейского округа.

Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

Современное здание детского сада рассчитано на шесть групп и 120 дошкольников. Оно оборудовано всем необходимым для развития детей. Важно отметить, что учреждение обеспечено охраной и системой видеонаблюдения, а также созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

«Всего в работе в регионе около 100 таких проектов. В этом году сдадут 52 новых соцобъекта и более 100 отремонтируют», — доложил Алексей Текслер.

«Копейск включен у нас в перечень опорных пунктов Челябинской области, как и во всем регионе, здесь реализуются проекты комплексного развития территории. Всего в регионе в работе около ста таких проектов. В этом году будет введено около двух миллионов квадратных метров жилья в Челябинской области», — добавил глава региона.

Губернатор отметил, что в этом году будет введено около 2 миллионов квадратных метров жилья в Челябинской области. Примерно столько же регион ввел в прошлом году. Около 800 километров дорог будет отремонтировано, введено 52 новых социальных объекта. Более ста обновятся после ремонта: школы, больницы, поликлиники, детские сады, объекты спорта, культуры. Это помогает региону решать и демографические вопросы.

Алексей Текслер оценил работу строителей и выразил уверенность, что с ними дальше будет развиваться регион и страна.

Губернатор поблагодарил президента России за поддержку, постоянное внимание к региону.

«Алексей Леонидович, мы с вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области. Они впечатляют. Это хорошие планы. Надо просто идти, идти целенаправленно от решения одной задачи к другой. И действительно, тогда и люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона, да и во всей стране», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее мы рассказывали, как в Копейске планомерно на протяжении нескольких лет решался вопрос нехватки мест в детских садах и школах посредством строительства новых зданий.

Помимо нового детского сада в Копейске, в Челябинской области завершается строительство детсада на 140 мест в Челябинске, в поселке Западном в микрорайоне Белый Хутор — на 278 мест. Продолжается строительство двух детских садов в Магнитогорске.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/novyy-detskiy-sad-v-chelyabinskoy-oblasti-predstavili-prezidentu-rossii/

2025-08-07PKT11:04:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, детский сад, Алексей Текслер.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» С праздником семьи, любви и верности!
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 10.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 11.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 09.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧСна территории Озерского городского округа на 08.07.25 г.
» Егоза готовится стать новой точкой притяжения для тех, кто ищет гармонию в фитнесе, йоге и медитации.
» Оперативная обстановка.
» С праздником семьи, любви и верности!
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 10.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 11.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 09.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧСна территории Озерского городского округа на 08.07.25 г.
» Егоза готовится стать новой точкой притяжения для тех, кто ищет гармонию в фитнесе, йоге и медитации.
» Оперативная обстановка.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги