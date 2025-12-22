Обратная связь Среда, 24 декабря, 07:32
Каждая четвертая машина на границе везет мандарины через Челябинскую область.

Каждая четвертая машина на границе везет мандарины через Челябинскую область.

Фото: ИА «Первое областное»

Каждая четвертая машина на границе везет мандарины через Челябинскую область.

Россельхознадзор рассказал, откуда едут новогодние фрукты.

С 15 по 21 декабря через пункт пропуска «Бугристое» в Челябинской области проследовали 30 грузовых автомобилей с растительной продукцией. Инспекторы досмотрели почти 600 тонн грузов. Анализ показал, что каждая четвертая машина везла главный символ новогоднего стола — мандарины. Фрукты следовали в разные города России, включая Челябинск и Екатеринбург, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Машины шли из Казахстана, Китая, Узбекистана и Таджикистана. Они направлялись преимущественно в крупные российские города: Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Москву и Сургут.

Граница с Казахстаном — не единственный путь мандаринов в Челябинскую область. Они едут также через Екатеринбург. Так, по данным Россельхознадзора, с начала ноября по 16 декабря 2025 года проверяющие досмотрели свыше 3 тысяч тонн мандаринов, которые ввезены в Свердловскую область из Китая и Турции.

Важный итог проверки — все грузы соответствовали единым карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза. Нарушений не выявлено, и после контроля все транспортные средства проследовали к пунктам назначения.

Получается, зря мы переживали, что часть горожан в конце декабря столкнулась с бедным выбором мандаринов. Они были, есть и будут на прилавках магазинов региона.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kazhdaya-chetvertaya-mashina-na-granitse-vezet-mandariny-cherez-chelyabinskuyu-oblast/

2025-12-23PKT13:32:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

