Фото: Юлия Боровикова, Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск», Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

На Южном Урале появятся новые канатные дороги, аквапарки и парки развлечений.

С февраля 2025 года в Челябинской области начало работу Главное управление координации развития туризма. В эксклюзивном интервью «Губернии» руководитель ведомства Анастасия Понькина рассказала, что турпоток в Челябинскую область за последние пять лет вырос более чем в два раза. Что влечет туристов в наш регион? Какие интересные туристические проекты удастся реализовать в ближайшие пять лет? Где в Челябинской области можно будет с комфортом отдохнуть уже в 2026 году? Зачем туристическим маршрутам в регионе выдадут паспорта безопасности? Об этом и многом другом — в нашем материале.

Турпоток постоянно растет: гостей привлекает природа, история и даже заводы.

— Анастасия Олеговна, сейчас время подводить промежуточные итоги года в сфере туризма. Как много туристов посетили Челябинскую область в 2025 году?

— В 2025 году туристическая отрасль Челябинской области показала прирост. За десять месяцев мы зафиксировали 1,6 миллиона поездок, а количество туристов в наших гостиницах и базах отдыха достигло почти 1,3 миллиона человек. Статистика последних пяти лет говорит сама за себя: после резкого снижения в 2020 году, когда к нам приехали свыше 668 тысяч человек, число гостей региона выросло до 1,5 миллиона человек, более чем в два раза по сравнению с пандемийным минимумом.

— В какой сезон туристы приезжают на Южный Урал чаще всего?

— Челябинская область интересна в любой сезон. Летом точками притяжения становятся наши озера, национальные парки, экологические тропы. А зимой — горнолыжные курорты. В прошедший летний сезон количество туристских поездок в регион составило порядка 800 тысяч, что на 15 тысяч больше, чем годом ранее, а зимой ожидаем около 400 тысяч туристов. Летом в регион в основном приезжают семьями — туристы с детьми любят отдыхать на наших базах отдыха. А зимой приезжают преимущественно спортсмены или просто любители горнолыжного отдыха.

— Назовите самые посещаемые туристами площадки.

— Во-первых, это наши природные достопримечательности — озера Тургояк и Увильды. Все чаще гости отдают предпочтение озеру Кумкуль, здесь комфортно благодаря современной туристической инфраструктуре. Ну и нацпарки — «Таганай», «Зюраткуль», «Зигальга» — по‑прежнему в топе. Во-вторых, спросом пользуются наши исторические места. Это Аркаим, где также фиксируется большой туристический интерес, Троицк становится точкой притяжения с его купеческой историей и старинной архитектурой, Миасс интересен тем, кто хочет прикоснуться к истории золотодобычи. А еще промышленный туризм — наши производства привлекают не только местных туристов, но и гостей из Москвы и Санкт-Петербурга.

В событийном календаре — и гастрономия, и культура, и спорт.

— С февраля 2025 года в Челябинской области заработала отдельная структура — Главное управление координации развития туризма в Челябинской области. Зачем оно было создано и какие у него функции?

— Главное управление туризма возникло неслучайно, это ответ на запрос времени. Нам важно не просто увеличить турпоток, а создать целостную экосистему, где комфорт инфраструктуры, культурные события, спортивная повестка и природные достопримечательности работают на туристический имидж региона. К примеру, если говорить о промышленном туризме, то мы работаем в тесной связке с региональным министерством промышленности. Событийный туризм, соответственно, связан с министерством культуры, а природный — с министерством экологии. Совместно мы составляем событийный календарь — тот контент, который привлечет не только близлежащего туриста, но и гостей из дальних и столичных регионов.

— Как формируется этот контент? Вы отслеживаете какие-то тренды? Как вы понимаете, на что клюнет турист?

— Есть мероприятия, с которыми мы работаем постоянно. Часто на таких событиях особый интерес вызывают гастрономические предложения, поэтому мы обязательно подбираем блюда, которые могут туриста привлечь, опираясь как на интересы гостей, так и на предложения бизнеса. Если это спортивные мероприятия, то мы обсуждаем какие-то новые фишечки, которые могут завлечь. Так, например, сейчас совместно с министерством по физической культуре и спорту региона мы формируем новое приложение, в котором будут собраны неизвестные, но очень интересные маршруты по Челябинску. Здесь мы подключаем туристических операторов, которые понимают, какие новые точки притяжения интересны, и формируем итоговый маршрут.

— Туриста из-за границы привлечь сложнее?

— Здесь мы также работаем в тесной связке с туроператорами. Именно туроператоры понимают, что станет точками притяжения в конкретный сезон. К примеру, сейчас работаем с Белоруссией. В августе был выезд нашей группы в эту страну, с нами было три туроператора, которые осмотрели достопримечательности Белоруссии и уже готовы формировать туристические продукты для наших граждан. Сейчас мы ждем ответный визит со стороны Белоруссии в Челябинскую область для того, чтобы точно так же им продемонстрировать свои объекты и наладить организацию туристических поездок в наш регион.

Уникальный опыт есть у каждого региона.

— А с какими еще регионами или, возможно, странами выстраивается подобное сотрудничество?

— Мы активно работаем с Уральским федеральным округом, с Башкирией — совместно мы разрабатываем автомобильный туристический маршрут, который соединит Челябинскую область и республику. Со Свердловской областью у нас идет продуктивное взаимодействие в плане выстраивания туристических маршрутов и взаимного обмена опытом. Со многими регионами налажен обмен информацией — к сотрудничеству приглашаем не только туроператоров, но и отельеров и рестораторов.

— На кого в части развития туризма стоит ориентироваться? Чей опыт интересен?

— Каждый регион интересен по-своему. Допустим, в Свердловской области — музеи, и там мы недавно смотрели, как организована их работа. А в Смоленской области интересно то, как развивается туристическая инфраструктура в муниципалитетах. У них, к примеру, мы переняли опыт по формированию туристического кода города на 2026 год. Татарстан интересен своей цифровизацией — изучаем их электронные приложениями. Уникальный опыт в части развития туризма есть у каждого региона.

Инвесторам помогут с налогами и даже с дорогами.

— Кем и как финансируется туристическая отрасль?

— Во-первых, конечно, инвесторами, которые вкладываются в развитие туристической инфраструктуры. Также финансовая поддержка идет из регионального бюджета и через национальный проект «Туризм и гостеприимство», благодаря которому в Челябинской области было поддержано свыше 70 туристических проектов на сумму более одного миллиарда рублей. Это и создание новых некапитальных средств размещения — свыше 550 номеров, а также поддержка туристической инфраструктуры — создание туристско-информационных центров, обустройство детских площадок и популярных туристических маршрутов.

— Какую поддержку могут получать инвесторы при создании туристических объектов на Южном Урале?

— Поддержкой инвесторов можно назвать наш административный ресурс — когда мы понимаем, что крупный проект пробуксовывает, допустим, из-за нехватки дорожной инфраструктуры, мы связываемся с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и находим возможности для решения проблемы.

255 миллионов на новые туристические локации в городах.

— Какие планы на развитие туризма Челябинской области на 2026 год?

— По примеру Смоленской области мы планируем поддержать наши муниципалитеты — им предложат выбрать территорию в 100 гектаров, которая могла бы быть интересной для туриста, создать проект и получить поддержку на ее благоустройство. Это могут быть исторически значимые места или территории с природными красотами. На таких территориях может появиться новая туристическая инфраструктура: арт-объекты, велодорожки, туристско-информационные центры. Проекты пройдут конкурсный отбор, но реализация будет возможна при условии готовности муниципалитета внести собственный вклад. В 2026 году на развитие туристической инфраструктуры в Челябинской области заложено свыше 255 миллионов рублей. Сколько проектов удастся поддержать, будет зависеть от активности муниципалитетов.

Появятся новые термы, парки и курорты.

— Какие еще интересные туристические проекты, которые инвесторы хотят реализовать или уже реализуют на Южном Урале, вы могли бы назвать?

— На ближайшие пять лет у нас запланировано 11 крупномасштабных проектов. По программе льготного кредитования Минэкономразвития России сейчас реализуются шесть крупных проектов с объемом инвестиций более 13 миллиардов рублей. Это, например, развитие городских мультикурортов, благодаря чему по проекту «Фанпарк» в Челябинске планируется создать парк развлечений и гостиницу, а в магнитогорском «Притяжении» — аквапарк.

Также в планах — модернизация курорта «Солнечная долина» в Миассе: строительство гостиницы на 96 номеров и создание новой подвесной канатной дороги. Продолжается и строительство всесезонного многофункционального курорта «Аджигардак» с современной гостиничной инфраструктурой, канатными дорогами, горнолыжными трассами, термальным комплексом и ресторанами.

Особое внимание уделяется комплексному развитию территорий как единых инвестиционных проектов. На территории нижнего лагеря музея-заповедника «Аркаим» уже построен гостиничный комплекс «Новый Аркаим» из 55 модульных домов, где жители и гости Челябинской области могут разместиться с комфортом.

На озере Тургояк строятся два термальных комплекса — «Баден-Баден Тургояк» и «Крутой берег». Проекты рассчитаны на всесезонный формат отдыха. «Баден-Баден Тургояк» предполагает строительство парк-отеля с тремя корпусами на 600 мест, кафе, модульных домов и нескольких бассейнов. А «Крутой берег» — флагманский проект в Миассе, здесь планируют возвести гостиницы, апарт-отели, термальные комплексы и инфраструктуру для активного отдыха.

В Златоусте готовится к реализации масштабный проект — строительство всесезонного спортивно-рекреационного комплекса на горе Уреньге. Проект предусматривает создание гостиниц, объектов для отдыха и оздоровления, горнолыжных трасс, а также условий для профессиональной спортивной подготовки в среднегорье.

На берегу озера Елового в Чебаркульском районе планируется построить уникальный туристический комплекс с современной гостиницей на 280 номеров, термальным комплексом с оздоровительными программами, конференц-зал для деловых и культурных мероприятий, тропу для экотуризма, а также центр реабилитации диких птиц.

Туристические маршруты получат паспорта безопасности.

— Какие бы вы отметили важные стратегические шаги для развития туризма на ближайшие 3-5 лет?

— У нас есть план мероприятий до 2030 года, это реализация нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Должно появиться больше туристических услуг, а их качество — вырасти. Здесь задачи: создавать маршруты, оцифровывать тропы, работать над увеличением количества автомобильных маршрутов, сейчас, к примеру, проектируем маршрут до Троицка. Особое внимание уделим продвижению туристических территорий региона и туристических продуктов на российском и международных рынках. Также будем продолжать работать над обеспечением безопасности туристов. Разработаем технологические карты с правилами посещения туристических маршрутов, проведем аттестацию с выдачей паспортов безопасности. Это документы с детальным описанием маршрута, списком достопримечательностей, информацией о наличии оборудования, целевой аудиторией и другими характеристиками.

Кадры поможет подготовить пилотный проект

— А что насчет кадров? Любые проекты требуют специалистов.

— Одно из наиболее важных направлений — развитие кадрового потенциала. И, поскольку планы у нас масштабные, нам потребуется, по последним подсчетам, более 9 000 человек, начиная от горничных, которых остро не хватает, работников гостиничного сервиса, заканчивая поварами. Вместе с Минэкономразвития РФ сейчас работаем над формированием прогноза туристической потребности именно в Челябинской области. Мы выступаем как пилотный проект, наш регион выбрали по итогам стратегической сессии с Российским государственным университетом туризма и сервиса, так как у нас высокий туристический потенциал — это и наличие уникальных природных достопримечательностей, и объектов культурного наследия, и развитых промышленных центров. Также у нас активно развиваются разные виды туризма — промышленный, автомобильный, событийный, деловой, горнолыжный, природно-экологический и детский. Ну и активная позиция властей и бизнеса в части развития туризма, готовности решать проблемы отрасли. Благодаря проекту мы изучим, какие специалисты нужны в сфере туризма Челябинской области, и научимся точно прогнозировать эту потребность. Это поможет обеспечить отрасль нужными кадрами и сделать отдых в регионе еще лучше.

Помимо Челябинской области, в проекте участвуют еще шесть регионов: Удмуртская Республика, Иркутская область, Краснодарский край, Красноярский край, Нижегородская область, Республика Крым.

Зима-2026: для туристов подготовили реестр комфортных гостиниц.

— Готовы ли горнолыжные курорты Челябинской области к новому сезону?

— Горнолыжный сезон стартовал, и некоторые курорты действительно смогут порадовать гостей новшествами. Так, например, «Солнечная долина» запустила новый шестикресельный подъемник. Популярность набирает и горнолыжный курорт «Евразия», где в этом году обновят горнолыжные комплекты — сноуборды, ботинки и лыжи. Остальные курорты тоже не стоят на месте. В целом на сегодня почти все они готовы к сезону.

— Гостиницы справляются с нагрузкой?

— Загрузка гостиниц в зимний период — порядка 80 процентов, а в новогодние праздники доходит почти до 100. Но гостиничные комплексы наращивают свои мощности, в том числе рядом с одним из самых популярных горнолыжных курортов создано около 300 номеров, которые уже готовы принимать туристов. Кстати, на сегодняшний день в Челябинской области есть 609 гостиниц. Мы готовы предложить туристам и пятизвездочные гостиницы, и гостиницы с двумя-тремя звездами. С 2025 года мы проверяем, насколько пребывание в них может быть комфортным. Существует федеральный реестр классифицированных средств размещения, в который на сегодня включены более 430 южноуральских гостиниц.

— Расскажите напоследок, какие самые интересные события станут точками притяжения туристов этой зимой?

— Зимний сезон обещает быть насыщенным: культурная и спортивная повестка региона сочетает народные традиции, гастрономию и масштабные соревнования. Выделю несколько традиционно самых посещаемых. Так, в феврале ожидается Международный фестиваль музыкального юмора, исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Также спортсмены и болельщики не упустят возможности посетить четвертый этап Кубка России по биатлону, который будет проводиться с 24 февраля по 2 марта в Златоусте.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1137917/