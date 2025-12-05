Обратная связь Вторник, 9 декабря, 04:07
Общественная жизнь

Победу присудили в номинации «Методическая поддержка — „Инструменты успеха"

Победу присудили в номинации «Методическая поддержка — «Инструменты успеха»

Совет муниципальных образований Челябинской области выиграл во всероссийском конкурсе системных решений. Подробнее

Общественная жизнь

Челябинская область заняла 27-е место в рейтинге доступности новых автомобилей.

Челябинская область заняла 27-е место в рейтинге доступности новых автомобилей.

Опубликован свежий всероссийский рейтинг от аналитиков РИА «Новости». Подробнее

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 08.12.2026 год. Подробнее

Общественная жизнь

В России аномально теплый декабрь. Синоптик объяснил, что происходит.

В России аномально теплый декабрь. Синоптик объяснил, что происходит.

Нормальная зима не наступила даже в Сибири Подробнее

Общественная жизнь

В России аномально теплый декабрь. Синоптик объяснил, что происходит.

В России аномально теплый декабрь. Синоптик объяснил, что происходит.

Нормальная зима не наступила даже в Сибири Подробнее

Общественная жизнь

Южноуральский комбайнер-блогер вошел в число лучших на премии «МедиаПоле»

Южноуральский комбайнер-блогер вошел в число лучших на премии «МедиаПоле» Подробнее

Общественная жизнь

Пять школ Челябинской области признаны лучшими в России.

Пять школ Челябинской области признаны лучшими в России.

Еще 11 учреждений выделили «Знаком качества за культуру оценивания» Подробнее

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Общественная жизнь

В центре внимания. Финал соревнований проекта по спортивному ориентированию.

В центре внимания. Финал соревнований проекта по спортивному ориентированию. Подробнее
Новости » Общественная жизнь

Челябинская область заняла 27-е место в рейтинге доступности новых автомобилей.

Челябинская область заняла 27-е место в рейтинге доступности новых автомобилей.

Фото: Александр Файрузов, «Челябинск Сегодня»

Челябинская область заняла 27-е место в рейтинге доступности новых автомобилей.

Опубликован свежий всероссийский рейтинг от аналитиков РИА «Новости». В этот раз эксперты оценили доступность покупки новых автомобилей жителями различных регионов страны. Челябинская область заняла в нем 27-е место.

Как отмечается в исследовании, для составления рейтинга эксперты брали данные о продажах автомобилей на российском рынке за 11 месяцев 2025 года. Учитывалась доля семей, способных потянуть новый автомобиль в кредит, тратить деньги на его обслуживание и при этом не ущемлять себя в базовых потребностях. Расчеты велись исходя из стоимости недорогого автомобиля — 1,3 миллиона рублей — и автомобиля среднего класса — 2,9 миллиона рублей, при условии первоначального взноса в 20 % и сроке кредита в три года.

На Южном Урале, как пишут аналитики, 20 % семей могут позволить себе покупку и содержание недорогого нового автомобиля. Доля южноуральских семей, способных приобрести в кредит и содержать автомобиль среднего класса, составила 4,6 %.

Топ-3 регионов по доступности автомобилей в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. На Урале второе место после лидера — Ямало-Ненецкого округа — занимает Ханты-Мансийский автономный округ, а третье — Тюменская область.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1137450/

2025-12-08

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Другие новости по теме:
