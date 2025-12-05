Фото: Александр Файрузов, «Челябинск Сегодня»

Челябинская область заняла 27-е место в рейтинге доступности новых автомобилей.

Опубликован свежий всероссийский рейтинг от аналитиков РИА «Новости». В этот раз эксперты оценили доступность покупки новых автомобилей жителями различных регионов страны. Челябинская область заняла в нем 27-е место.

Как отмечается в исследовании, для составления рейтинга эксперты брали данные о продажах автомобилей на российском рынке за 11 месяцев 2025 года. Учитывалась доля семей, способных потянуть новый автомобиль в кредит, тратить деньги на его обслуживание и при этом не ущемлять себя в базовых потребностях. Расчеты велись исходя из стоимости недорогого автомобиля — 1,3 миллиона рублей — и автомобиля среднего класса — 2,9 миллиона рублей, при условии первоначального взноса в 20 % и сроке кредита в три года.

На Южном Урале, как пишут аналитики, 20 % семей могут позволить себе покупку и содержание недорогого нового автомобиля. Доля южноуральских семей, способных приобрести в кредит и содержать автомобиль среднего класса, составила 4,6 %.

Топ-3 регионов по доступности автомобилей в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. На Урале второе место после лидера — Ямало-Ненецкого округа — занимает Ханты-Мансийский автономный округ, а третье — Тюменская область.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1137450/