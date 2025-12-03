Обратная связь Пятница, 5 декабря, 15:17
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В России аномально теплый декабрь. Синоптик объяснил, что происходит.

В России аномально теплый декабрь. Синоптик объяснил, что происходит.

Нормальная зима не наступила даже в Сибири Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральский комбайнер-блогер вошел в число лучших на премии «МедиаПоле»

Южноуральский комбайнер-блогер вошел в число лучших на премии «МедиаПоле» Подробнее

| Общественная жизнь

Пять школ Челябинской области признаны лучшими в России.

Пять школ Челябинской области признаны лучшими в России.

Еще 11 учреждений выделили «Знаком качества за культуру оценивания» Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Федеральным льготникам в Челябинской области упростили оформление проездных льгот.

Федеральным льготникам в Челябинской области упростили оформление проездных льгот. Подробнее

| Общественная жизнь

13 тысячам южноуральских школьников раздадут световозвращающие элементы.

13 тысячам южноуральских школьников раздадут световозвращающие элементы. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Сегодня четверг 04 декабря 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Алексей Текслер анонсировал индексацию зарплат бюджетников в Челябинской области.

Алексей Текслер анонсировал индексацию зарплат бюджетников в Челябинской области.

Доходы вырастут у учителей и представителей других профессий. Подробнее

| Общественная жизнь

В декабре пенсионеры Челябинской области получат две пенсии.

В декабре пенсионеры Челябинской области получат две пенсии.

Часть российских пенсионеров в декабре 2025 года получит январскую выплату, которая будет проиндексирована. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 05 декабря 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -1°С

• атмосферное давление 748 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 82%

• ветер сев.-западный 4 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки ДТП не произошло.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся.

Вид отключения, адреса,время отключения:

В сетях холодного водоснабжения Октябрьская 8, Дзержинского 53-1п с 9 до окончания

2 В сетях электроснабжения Кирова 4,8,10 с 9:00 до 16:00

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Луначарского 1-27, Октябрьская 8,26,30, К. Маркса 6,8,10,16,20,22,24,26, Дзержинского 53-1п,59-3п с 9 до окончания.

Октябрьская 26-3п с 9 до 12 часов

Вниманию жителей округа!

Будьте осторожны – на улицах гололедица. Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 05 декабря 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, в горах небольшой снег, ночью местами слабые метели, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью от -1° до -6°, при прояснении до минус 9°, днём от -3° до +2°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается неустойчивый водный режим.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 135 обращений.

Информация с сайта:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62591/

2025-12-05PKT09:04:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» В Чебаркульском округе восстановили родник с многовековой историей.
» Озёрск музыкальный. «Рифею» — 50.
» Оперативная обстановка.
» Это полезно и зверям, и людям.
» Южный Урал вошел в пятерку регионов по уровню развития некоммерческого сектора.
» Афиша с 3 по 9 ноября 2025 года.
» Некоммерческие организации вдохновляют тысячи южноуральцев на добрые дела.
» В Чебаркульском округе восстановили родник с многовековой историей.
» Озёрск музыкальный. «Рифею» — 50.
» Оперативная обстановка.
» Это полезно и зверям, и людям.
» Южный Урал вошел в пятерку регионов по уровню развития некоммерческого сектора.
» Афиша с 3 по 9 ноября 2025 года.
» Некоммерческие организации вдохновляют тысячи южноуральцев на добрые дела.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги