В Златоусте проведут акцию для дошколят «Крошки‑ГТОшки»

Построенный женщиной старинный мост на Южном Урале стал памятником культурного наследия.

Оперативная обстановка.

Управленцам Челябинской области предлагают побороться за звание лидеров России.

На этой неделе на Южном Урале ожидается аномально теплая погода для ноября.

Оперативная обстановка.

В нацпарках Челябинской области начинают зимнюю подкормку птиц.

Оперативная обстановка.

Озёрск спортивный. Кубок ОГО по боксу.

Оперативная обстановка.

1. Сегодня четверг 13 ноября 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 3°С

• атмосферное давление 751 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 63 %

• ветер северо-западный 2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП с 1 пострадавшим.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся.

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Семенова 10, Монтажников 50 корп. 1, К.Маркса 2 с 1 по 4 п-ды с 9 час до окончания

К.Маркса 19 п.3 с 9 до 12 часов

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Семенова 10, Монтажников 50 корп. 1, К.Маркса 2 с 1 по 4 п-ды, Гайдара 21 – 2,3п-ды с 9 час до окончания

К.Маркса 19 п.3 с 9 до 12 часов

Октябрьская 15А с 9 до 16 часов

Вниманию жителей округа!

Будьте осторожны – на улицах гололедица. Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 13 ноября 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -5, -10°, при прояснении до -15°, днём от -2, +3°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается неустойчивый водный режим.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 117 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62408/

