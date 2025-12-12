Обратная связь Вторник, 16 декабря, 12:30
Общественная жизнь

В Челябинске перед Новым годом усилили контроль за продажей пиротехники.

В Челябинске перед Новым годом усилили контроль за продажей пиротехники.

 Фото: кадр из видео ГУ МВД России по Челябинской области.

В Челябинске перед Новым годом усилили контроль за продажей пиротехники.

Сотрудники полиции совместно с представителями МЧС начали проводить проверки магазинов, где реализуется пиротехника. Особое внимание уделяется документации и соблюдению правил безопасности в торговых объектах.

Правоохранители напоминают, что незаконная продажа пиротехнических изделий влечет административную ответственность. Для граждан штраф составляет от 1 500 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 3 000 до 4 000 рублей, для юридических лиц — от 30 000 до 40 000 рублей. В каждом случае возможна конфискация товара.

Сотрудники полиции и МЧС также обращают внимание южноуральцев на правила безопасного использования пиротехники. Покупать ее следует только в специализированных магазинах, проверяя срок годности и целостность упаковки. Хранить петарды и салюты следует в местах, недоступных для детей.

Использовать салюты и фейерверки можно лишь в специально отведенных местах. Важно соблюдать дистанцию безопасности, иметь при себе огнетушитель или ведро воды. После запуска важно убедиться, что пиротехнические изделия полностью потушены.

Ранее глава Магнитогорска Сергей Бердников подписал постановление о запрете фейерверков и использования животных для катания на территории новогодних городков.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1137597/

2025-12-15PKT12:39:00

Челябинская область, Озерск.

