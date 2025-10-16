Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Создание гастрономической карты Челябинской области предлагают ускорить.

Гастротуризм и гастрономическая карта региона — эти направления развития туриндустрии на Южном Урале будут в приоритете. По данным Росстата, за восемь месяцев года Южный Урал принял 1,38 миллиона путешественников. Туристический поток вырос на 7,8%. Увереннее стал чувствовать себя гостиничный бизнес. А это значит, что для путешественников надо предлагать новые идеи и проекты.

Туристы не только стали чаще приезжать в Челябинскую область, но и возвращаться в регион. О том, что в Челябинской области обозначили ключевые направления развития туристической индустрии, сообщает ГТРК «Южный Урал».

По словам заместителя председателя правительства Челябинской области Андрей Коляды, спектр услуг расширяется. Проект по созданию гастрономической карты региона покажет разнообразие местных блюд и культурных традиций, уникальные продукты и рецепты Челябинской области.

Как ранее рассказывала «Губерния», идея по созданию гастрономической карты региона появилась давно. Гастрономический туризм начал набирать все большую популярность среди россиян около пяти лет назад. В Челябинской области поэтому занялись составлением гастрономической карты, на которой отображены блюда южноуральских народов, их рецепты, а также места, где можно купить натуральные продукты от местных фермеров. Например, в списке скоблянка из утки с картошкой, лисички по-бердяушски, покровские пирожки от нагайбаков, пельмени в шампанском и сырок пряного посола.

