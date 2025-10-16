Обратная связь Суббота, 18 октября, 05:59
Общественная жизнь

Гололедица на дорогах ждет южноуральцев утром 17 октября.

В регионе пройдет дождь со снегом. Подробнее

Общественная жизнь

Создание гастрономической карты Челябинской области предлагают ускорить.

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Общественная жизнь

Пенсионерка 4 дня блуждала по лесу под Кыштымом.

О том, что женщина пропала, спасателям сообщил таксист, подвозивший ее до кладбища. Подробнее

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Общественная жизнь

Теплый фронт принесет +10 и дождь в Челябинскую область 15 октября.

Общественная жизнь

Афиша с 13 по 19 октября 2025 года.

Общественная жизнь

Челябинск сформировал статус города экологической культуры.

На этой неделе региональная столица уже в третий раз принимает всероссийский детский экологический форум, который объединит более 2500 школьников из 51 региона России. Подробнее

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Новости » Общественная жизнь

Создание гастрономической карты Челябинской области предлагают ускорить.

 Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Гастротуризм и гастрономическая карта региона — эти направления развития туриндустрии на Южном Урале будут в приоритете. По данным Росстата, за восемь месяцев года Южный Урал принял 1,38 миллиона путешественников. Туристический поток вырос на 7,8%. Увереннее стал чувствовать себя гостиничный бизнес. А это значит, что для путешественников надо предлагать новые идеи и проекты.

Туристы не только стали чаще приезжать в Челябинскую область, но и возвращаться в регион. О том, что в Челябинской области обозначили ключевые направления развития туристической индустрии, сообщает ГТРК «Южный Урал».

По словам заместителя председателя правительства Челябинской области Андрей Коляды, спектр услуг расширяется. Проект по созданию гастрономической карты региона покажет разнообразие местных блюд и культурных традиций, уникальные продукты и рецепты Челябинской области.

Как ранее рассказывала «Губерния», идея по созданию гастрономической карты региона появилась давно. Гастрономический туризм начал набирать все большую популярность среди россиян около пяти лет назад. В Челябинской области поэтому занялись составлением гастрономической карты, на которой отображены блюда южноуральских народов, их рецепты, а также места, где можно купить натуральные продукты от местных фермеров. Например, в списке скоблянка из утки с картошкой, лисички по-бердяушски, покровские пирожки от нагайбаков, пельмени в шампанском и сырок пряного посола.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1136343/

