Среда, 17 сентября, 14:00
Общественная жизнь

Южноуральцы могут помочь Челябинску получить звание культурной столицы России.

Южноуральцы могут помочь Челябинску получить звание культурной столицы России.

Общественная жизнь

Тыква поможет укрепить иммунитет и нормализовать вес.

Какие еще преимущества дает потребление продукта. Подробнее

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Общественная жизнь

Фестиваль духовной музыки пройдет в девяти городах и селах Челябинской области.

С 18 по 21 сентября на Южном Урале пройдет IX Международный фестиваль духовной музыки. Подробнее

Общественная жизнь

В ноябре южноуральцев ждут длинные выходные.

Рабочая неделя перед ними будет шестидневной. Подробнее

Общественная жизнь

Оперативная обстановка 16.09.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Общественная жизнь

Бабье лето в Челябинской области в самом разгаре.

Бабье лето в Челябинской области в самом разгаре.

Вторая декада завершится 20-градусным теплом. Подробнее

Общественная жизнь

Снизить холестерин поможет овсянка.

Снизить холестерин поможет овсянка.

Как часто и какую именно крупу нужно есть. Подробнее

Общественная жизнь

Афиша с 15 по 21 сентября 2025 года.

Афиша с 15 по 21 сентября 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее
Новости » Общественная жизнь

В центре внимания. Эстафета «Поколение ЗОЖ» в Детском парке.

13 сентября в Детском парке прошла большая эстафета «Поколение ЗОЖ», посвященная 75-летнему юбилею Парка культуры и отдыха. О том, что было на этом весёлом празднике, - наш репортаж.

2025-09-17

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

