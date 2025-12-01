Обратная связь Среда, 3 декабря, 14:16
Прямая линия с губернатором Челябинской области состоится сегодня.

Прямая линия с губернатором Челябинской области состоится сегодня.

Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Прямая линия с губернатором Челябинской области состоится сегодня.

Сегодня, 2 декабря, в 12:00 начнется прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Тысячи южноуральцев уже направили свои обращения, но сделать это можно до конца прямой линии.

Обращение губернатору можно отправить через сайт спроситекслера.рф. Здесь необходимо кликнуть на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл. Также обратиться можно через активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу «Госуслуги».

Обращения принимают и по телефону горячей линии – 8-800-500-74-50. Также можно направить вопрос в мессенджере MAX через чат-бот.

2 декабря общение Алексея Текслера с южноуральцами в прямом эфире будут транслировать телеканалы «ОТВ», «Россия 24», «Урал 24», «31 канал» и «Урал 1». Кроме того, трансляция планируется в группах официальных СМИ, в том числе медиахолдингов «Гранада Пресс» и «Первый областной». Следить за новостями по ходу прямой линии можно будет и в официальных ресурсах «Губернии» — на нашем сайте, а также в телеграм-канале.

Предстоящая прямая линия, конечно, — важное событие на уровне Челябинской области, поэтому политологи региона тщательно будут следить за ним. Так, например, накануне они прогнозировали, каким может быть основной пул вопросов, который будет поступать губернатору. Так, своим мнением поделился представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров:

— Прежде всего, тема номер один — это, конечно, СВО и поддержка бойцов и членов их семей, расширение меры этой поддержки и развитие программы «Герои Южного Урала». Вторая тема, которая волнует подавляющее большинство жителей Челябинской области, — это, конечно, проблемы ЖКХ и программа «Большой ремонт». На третьем месте по актуальности для населения — это рост цен предновогодний и инфляция в связи с этим. Это неизбежно выводит на еще одно важнейшее событие декабря — предстоящее принятие бюджета. Несмотря на то, что времена нас ждут непростые, это бюджет развития, а не бюджет выживания. Но с максимальным приоритетом социальной проблематики: пенсии, льготы, поддержка отдельных категорий граждан, поддержка общественных движений, инициатив займут архиважное место.

В прошлом году в адрес губернатора поступило 10 743 обращения. В прямом эфире с южноуральцами Алексей Текслер общался три часа. За это время он ответил почти на 50 вопросов.

Информация с сайта:https://gubernia74.ru/articles/society/1137314/

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

