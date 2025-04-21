Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Южноуральцев приглашают на «Диктант Победы» и обещают льготы при поступлении в вузы.

25 апреля 2025 года в Челябинской области состоится международная историческая акция, которая стала уже традиционной. «Диктант Победы» пройдет в двух форматах: очно на региональных площадках и онлайн на официальном сайте акции. Выпускникам школ при этом обещают сюрпризы.

«Диктант Победы» — всероссийская историческая акция, которую придумали, чтобы увековечить память о событиях Великой Отечественной войны. Каждый год тысячи россиян (как в стране, так и за ее пределами) участвуют в диктанте, проверяя свои знания и вспоминая о тех, кто защищал нашу страну.

Всем желающим предстоит ответить на 25 вопросов за 45 минут. Для участия в «Диктанте Победы» очно необходимо выбрать одну из официальных площадок в городе. В Челябинской области их будет 176. Тест можно пройти и на официальном сайте диктантпобеды.рф. Для проверки знаний есть возможность предварительно попробовать силы в подготовительном тесте и ознакомиться с инструкцией.

Все участники, написавшие «Диктант Победы» на площадках, получают сертификаты. Как сообщили в региональном отделении «Единой России», для выпускников 10-х и 11-х классов, абитуриентов, показавших лучшие результаты, предусмотрены дипломы финалистов, которые могут быть учтены при поступлении в вузы. Это касается только тех, кто наберет максимальные баллы в диктанте в очном тесте. Поэтому в личном кабинете на сайте по ссылке выше необходимо заполнить форму заявки на получение диплома финалиста «Диктанта Победы».

Как ранее сообщала «Губерния», «Единая Россия» проведет международную акцию «Диктант Победы» по всей стране и в 80 странах мира. Минобрнауки РФ организует площадки в университетах. Впервые к написанию теста подключится фонд «Защитники Отечества», площадками для проведения станут его региональные филиалы. В 2024 году исторический тест перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали, она доступна на английском и китайском языках.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1132769/