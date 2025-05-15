Оперативная обстановка на 16.05.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 16 мая 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 5° С

• атмосферное давление 742 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 94%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения, адреса, время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Ленина 73,75 с 9.30 до окончания

Дзержинского 39-1п, Гайдара 24 5,6п с 9 до 13 часов

Калинина 7 с 13 до15 часов

2 В сетях электроснабжения Верхняя вся с 8 час до окончания

К.Маркса 24,26 с 9 до 12 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Монтажников 50, Иртяшская 3,3/1,5, Цветочная 6 с 9 час до окончания

Калинина 2 с 9 до 12 часов

Дзержинского 39-1п, Гайдара 24 5,6п с 9 до 13 часов

Калинина 7 с 13 до15 часов

Вниманию озерчан!

Наблюдается высокая активность клещей. Просьба ограничить посещение лесов, соблюдать меры личной безопасности, проводить тщательный осмотр после посещения леса, использовать репелленты против клещей.

Вниманию водителей!

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области сообщает:

16.05.2025 г. с 9.00 час. до окончания ремонтных работ будет временно перекрыто движение по пр. Карла Маркса, в районе дома № 8.

Движение автомобильного транспорта с ул. Дзержинского и сквозной проезд с ул. Октябрьская по пр. Карла Маркса будет отсутствовать.

Просим использовать объездные пути.

Движение автобусов будет осуществляться по ул. Монтажников и далее по своему маршруту.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 16 мая 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный с переходом днём на северо-восточный 4-9 м/с, днём местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9°, при прояснении до +1°, днём +17,+ 22°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки водный режим большинства рек будет неустойчивым, в местах выпадения осадков ожидаются подъемы уровней воды, увеличение притока воды к прудам и водохранилищам.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будет действовать с 1 по 3 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 153 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61110/