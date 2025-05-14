Сегодня четверг 15 мая 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 12° С

• атмосферное давление 733 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 97%

• ветер Юго-Восточный 5 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 5 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения.

11 В сетях холодного водоснабжения:

К Маркса 13,17,19,23 с 9 час до окончания.

Ленина 73,75 с 9.30 до окончания.

Дзержинского 35-20п с 9 до 13 часов

22 В сетях электроснабжения

23.В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Монтажников 32,34, Иртяшская 7 с 6 по 9 п, Иртяшская 9,11 с 9 час до окончания.

Луначарского 13-3п с 9 до 12 часов

Дзержинского 35-20п с 9 до 13 часов

Вниманию Озерчан!

Наблюдается высокая активность клещей. Просьба ограничить посещение лесов, соблюдать меры личной безопасности, проводить тщательный осмотр после посещения леса, использовать репелленты против клещей.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 15 мая 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью кратковременные дожди, местами сильные, днём в отдельных районах кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах до 17 м/с. Температура воздуха ночью от +10° до +15°, днём от +19° до +24°, в горах до +16°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки водный режим большинства рек будет неустойчивым, в местах выпадения осадков ожидаются подъемы уровней воды, увеличение притока воды к прудам и водохранилищам.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будет действовать с 1 по 3 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 153 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61091/