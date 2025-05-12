2025-05-14PKT09:17:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка на 14.05.2025 год. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня среда 14 мая 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 9° С • атмосферное давление 740мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 96% • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1В сетях холодного водоснабжения Луначарского 9-1п с 9 до 14 часов 2В сетях электроснабжения Матросова 37,39,41,43 с 8 час до окончания Верхняя 1,3,5 с 12 час до окончания 3В сетях горячего водоснабжения и отопления Иртяшская 7 с 1 по 5 п-ды, Горная 23,25 с 9 час до окончан Матросова 30 с 9 до 13 часов Луначарского 9-1п с 9 до 14 часов Вниманию жителей округа! На территории Челябинской области с 25 апреля 2025 года установлен особый противопожарный режим. Вниманию озерчан! Наблюдается высокая активность клещей. Просьба ограничить посещение лесов, соблюдать меры личной безопасности, проводить тщательный осмотр после посещения леса, использовать репелленты против клещей. 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 14 мая 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-восточный, восточный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9°, на крайнем юге до +12°, при прояснении местами заморозки до -1°, днём +13,+18°, на крайнем юге до +21°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки водный режим большинства рек будет неустойчивым, в местах выпадения осадков ожидаются подъемы уровней воды, увеличение притока воды к прудам и водохранилищам. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Лесопожарная обстановка: НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будет действовать с 1 по 3 классы пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 148 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61075/ kseniya.prikina 2025-05-14PKT09:17:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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