2025-05-13PKT10:23:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка на 13.05.2025 год. 1. Сегодня вторник 13 мая 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 6 ° С • атмосферное давление 741 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 89% • ветер Северо-восточный 3 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения 11 В сетях холодного водоснабжения Иртяшская 2,8, с 9 час до окончан Музрукова 40, Октябрьская 40-2п с 9 до 12 часов Дзержинского 59-5п с 9 до 13 часов Дзержинского 53-4п с 10 до 14 часов 22 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет 33 В сетях горячего водоснабжения и отопления Ермолаева 30,32, Музрукова с 20 по 25,27,30, Парковый пер-к 1,3,4, Архипова 1,1а,3,10а, Иртяшская 2,8, Семенова 12-2п, Гайдара 22 с 1 по 5 п-ды с 9 час до окончан Музрукова 40, Октябрьская 40-2п с 9 до 12 часов Дзержинского 59-5п с 9 до 13 часов Дзержинского 53-4п с 10 до 14 часов Вниманию жителей округа! Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Установить с 25 апреля 2025 года на территории области особый противопожарный режим. 2. На период действия особого противопожарного режима: 1) запретить разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ; 2) запретить сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон. 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 13 мая 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью на юге до сильных, грозы, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью в северной половине области +3, +8°, местами заморозки в воздухе и на почве до -2°, на юге +7, +12°, днём в северной половине +12, +17°, на юге до +23°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки водный режим большинства рек будет неустойчивым. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Лесопожарная обстановка: НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будет действовать 1 и 3 классы пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 120 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61065/ kseniya.prikina 2025-05-13PKT10:23:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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