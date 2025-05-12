Оперативная обстановка на 13.05.2025 год.

1. Сегодня вторник 13 мая 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 6 ° С
• атмосферное давление 741 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 89%
• ветер Северо-восточный 3 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения адреса время отключения
11 В сетях холодного водоснабжения
Иртяшская 2,8, с 9 час до окончан
Музрукова 40, Октябрьская 40-2п с 9 до 12 часов
Дзержинского 59-5п с 9 до 13 часов
Дзержинского 53-4п с 10 до 14 часов
22 В сетях электроснабжения
Плановых отключений нет
33 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Ермолаева 30,32, Музрукова с 20 по 25,27,30, Парковый пер-к 1,3,4, Архипова 1,1а,3,10а, Иртяшская 2,8, Семенова 12-2п, Гайдара 22 с 1 по 5 п-ды с 9 час до окончан
Музрукова 40, Октябрьская 40-2п с 9 до 12 часов
Дзержинского 59-5п с 9 до 13 часов
Дзержинского 53-4п с 10 до 14 часов
Вниманию жителей округа!
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 25 апреля 2025 года на территории области особый противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима:
1) запретить разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ;
2) запретить сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 13 мая 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью на юге до сильных, грозы, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью в северной половине области +3, +8°, местами заморозки в воздухе и на почве до -2°, на юге +7, +12°, днём в северной половине +12, +17°, на юге до +23°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки водный режим большинства рек будет неустойчивым.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будет действовать 1 и 3 классы пожарной опасности.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 120 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61065/