Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Южноуральские матери-героини получат выплату в миллион рублей.

Женщинам, которые удостоились звания «Мать-героиня», с 1 января 2027 года начнут в автоматическом режиме выплачивать миллион рублей. Соответствующий проект разработал Минтруд России.

При этом женщинам не придется тратить время и силы на сбор документов, так как выплаты будут осуществляться автоматически через Социальный фонд России. Как сообщает «РИА Новости», в настоящий момент все цифровые базы данных оцифрованы, и поэтому предоставление выплаты и сверка документов не будут занимать много времени.

Отметим, что звание «Мать-героиня» присваивается россиянкам за рождение и воспитание десяти и более детей. Звание впервые появилось в советское время, но в 2022 году, после 30-летнего перерыва, его восстановили.

Напомним, что с 1 января 2026 года в регионе действуют несколько мер поддержки таких матерей. Например, в Челябинской области «Матери-героини» получают ежемесячную выплату в размере 76 403,79 рубля. Также предусмотрено освобождение от уплаты за ЖКУ и взносов за капитальный ремонт. «Матери-героини» освобождаются от оплаты проезда в общественном транспорте, в том числе пригородном и внутриобластном, и многое другое.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/