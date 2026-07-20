Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Туристам советуют надеть резиновые сапоги для походов по нацпарку «Таганай»

Национальный парк «Таганай», расположенный неподалеку от Златоуста, переживает пик летнего туристического сезона. Ежедневно сюда съезжаются тысячи путешественников из разных регионов страны. Как правило, изменчивая местная погода не становится помехой для гостей, однако в последние дни продолжительные ливни внесли определенные коррективы в планы тех, кто собирается отправиться в поход.

В пресс-службе парка предупредили, что затяжные дожди превратили многие лесные тропы в бурные ручьи. Сотрудники нацпарка настоятельно не рекомендуют выходить на маршруты в кроссовках, кедах или шлепанцах. Даже если в городе асфальт уже высох после дождей, не стоит рассчитывать на такое же быстрое просыхание грунта в лесу. В настоящее время наиболее подходящая обувь для походов — резиновые сапоги, особенно с высоким голенищем.

Погодные особенности Таганайского хребта во многом объясняются тем, что на местный климат влияют как влажные атлантические воздушные массы, так и прохладные потоки, приходящие из арктических широт. Поэтому здесь бывают самые неожиданные погодные явления. Например, в июне на территории нацпарка выпало так много града, что появились даже небольшие сугробы.

Кроме того, минувший месяц преподнес туристам и сотрудникам парка еще одно открытие: аномально высокую активность комаров зафиксировали даже у вершины Дальний Таганай, что весьма не характерно для этого времени года.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142111/