Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Вероятность гроз и ливней сохранится в Челябинской области 20 июля.

Циклон сместится на восток региона.

Сегодня, 20 июля, в Челябинской области будет тепло: воздух сможет прогреться до +26 градусов. На севере и северо-востоке ожидаются сильные осадки с грозами и шквалистым ветром, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура поднимется до +24 градусов. Дождь, возможна гроза. Ветер умеренный, северо-восточного направления, вероятны порывы до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске небольшой дождь пройдет утром, днем выглянет солнце. Потеплеет до +25 градусов.

В Троицке кратковременные дожди ожидаются на протяжении всего дня, в Бредах — преимущественно в первой половине дня. Градусники покажут около +23.

В Нязепетровске и Верхнем Уфалее сегодня хмуро и дождливо. Воздух прогреется до +22 градусов.

В горнозаводской зоне местами пройдут кратковременные дожди. День выдастся умеренно теплым.

По данным ЦГМС, средняя температура воздуха по области составит +21…+26 градусов.

Напомним, до вечера 20 июля в регионе действует штормовое предупреждение.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/veroyatnost-groz-i-livney-sokhranitsya-v-chelyabinskoy-oblasti-20-iyulya/