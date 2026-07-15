Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

«Газпром газораспределение Челябинск» урезал тарифы после жесткого сигнала УФАС.

Компания отменила незаконную плату за инструктаж и пересчитала стоимость обслуживания.

Компания «Газпром газораспределение Челябинск» исполнила предупреждение Челябинского УФАС и снизила стоимость своих услуг для потребителей, сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.

Ранее антимонопольная служба выявила в действиях компании признаки нарушения закона о защите конкуренции. Поводом послужило то, что поставщик газа включал в квитанции плату за инструктаж по безопасному использованию газа, а также неверно рассчитывал стоимость техобслуживания внутриквартирного (ВКГО) и внутридомового (ВДГО) газового оборудования, игнорируя методические указания Минстроя России.

После вмешательства УФАС компания оперативно пересмотрела свою ценовую политику. В результате:

— стоимость техобслуживания ВКГО и ВДГО снижена на 9—11% в зависимости от вида выполняемых работ;

— плата за инструктаж по безопасному использованию газа полностью отменена — эти деньги больше не будут взиматься с жителей.

Напомним, что закон «О защите конкуренции» запрещает доминирующему хозяйствующему субъекту навязывать невыгодные условия договора, включая требования, не относящиеся к предмету соглашения и не предусмотренные федеральными актами.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/gazprom-gazoraspredelenie-chelyabinsk-urezal-tarify-posle-zhestkogo-signala-ufas/