Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

На Южном Урале назвали победителей голосования за «Малую культурную столицу».

Министерство культуры Челябинской области подвело итоги первого этапа конкурса по определению муниципалитета, который в следующем году получит звание «Малая культурная столица». В течение полутора месяцев жители Челябинской области активно поддерживали свои города и округа. В борьбу за это звание вступили 33 муниципалитета области, но в финальную десятку прошли лишь те, кто смог заручиться самой мощной поддержкой земляков.

Лидером народного голосования стал Саткинский округ, набравший более 232 тысяч голосов. Совсем немного уступил Миасс, который получил почти 223 тысячи голосов. Замыкает тройку лидеров Коркинский округ с результатом в 121 тысячу голосов. Также в десятку вошли Троицк, Копейск, Чебаркуль, Южноуральск, Верхнеуральский, Еманжелинский и Пластовский округа. Как отметили в министерстве культуры, конкурс наглядно показал, что культурная жизнь региона не замыкается на областном центре.

Все 10 муниципалитетов продолжат борьбу за почетный статус. Командам предстоит подготовить информационные карты, которые расскажут о культурном потенциале каждого муниципалитета. В сентябре на основе этих материалов будет определена пятерка финалистов. А 23 октября состоится решающая творческая презентация проектов.

В отличие от конкурса на звание «Культурной столицы России», конкурс на звание «Малой культурной столицы» проходит впервые. Как ранее объяснял министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, этот статус не гарантирует дополнительного финансирования, но дает возможность привлечь туристов, договориться о реализации инвестиционных проектов, найти партнеров и реализовать собственные инициативы в сфере культуры.

Ранее министр архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области Ольга Никитина рассказала, что в честь присвоения Челябинску статуса культурной столицы в разных городах региона установят необычные арт-объекты.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/culture/1141981/