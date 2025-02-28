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На Южном Урале гранты губернатора получили 115 проектов инициативных граждан.

На очередной конкурс грантов губернатора Челябинской области для активных граждан было подано 389 проектов из 38 муниципальных образований области. По результатам независимой экспертизы 115 проектов получили гранты на сумму от 35 тысяч до 345 тысяч рублей. Общая сумма поддержки превысила 31,8 миллиона рублей.

Конкурс охватывал 11 грантовых направлений, среди которых самыми популярными оказались: «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (80 проектов), «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (75 проектов) и «Поддержка проектов в области культуры и искусства» (60 проектов). Среди муниципалитетов наиболее активными были Троицк (27 заявок), Сосновский район (24 заявки), Златоуст и Копейск (по 13 заявок), не считая города Челябинска, жители которого подали 160 заявок.

Самые большие гранты в размере 345 тысяч рублей были присуждены трем проектам. В микрорайоне улицы Космонавтов города Трехгорный будут созданы условия для организации мероприятий для семей с детьми, включая детей-инвалидов и детей с особыми возможностями здоровья. В Аргаяше появится первая творческая площадка для знакомства жителей с культурой трудовых мигрантов. В Кусе отроют комнату природы «ЭкоДюйм», где дети смогут контактировать с животными и растениями и учиться уходу за ними.

Также в число победителей вошли социальный проект «РАСкраски» из Троицка, направленный на адаптацию детей с ментальными особенностями, проект «Фотография для всех» для обучения и профориентации подростков в Кременкульском районе, культурно-просветительский проект «Нагайбакские сюжеты», популяризирующий сказки нагайбаков. Реализация всех инициатив начнется с 1 апреля 2025 года.

Ранее стало известно, что на средства президентского гранта в Челябинской области снимут четыре патриотических фильма с участием школьников.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1131699/