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Алексей Текслер учредил должность председателя правительства Челябинской области.

Он займется исполнением бюджета и текущими задачами.

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление об учреждении должности председателя правительства Челябинской области. Документ будет опубликован в ближайшее время, сообщает пресс-служба правительства региона.

Разделение должностей губернатора и председателя правительства региона губернатор анонсировал в обращении к депутатам Законодательного собрания.

«Исходя из необходимости особого внимания к вопросам управления в части политического, стратегического руководства, особого внимания к вопросам безопасности, я принял решение о переходе к модели управления регионом, в которой полномочия губернатора области и председателя правительства региона будут разделены. В связи с этим будет учреждена должность председателя правительства Челябинской области, который сконцентрируется на текущих вопросах: это исполнение принятого бюджета, реализация утвержденных государственных программ, организация исполнения поручений губернатора и других», — заявил тогда губернатор.

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