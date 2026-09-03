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Фестиваль «Старт к успеху»

Фестиваль «Старт к успеху» Подробнее

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Южноуральские студенты могут получить предложения о работе от ведущих компаний.

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Купол для поврежденного ураганом храма доставили в Большой Куяш.

Купол для поврежденного ураганом храма доставили в Большой Куяш. Подробнее

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

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В Трехгорном открылся восьмой семейный многофункциональный центр на Южном Урале.

В Трехгорном открылся восьмой семейный многофункциональный центр на Южном Урале. Подробнее

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Градообразующий завод стал базой для нового образовательного кластера в Карабаше.

Градообразующий завод стал базой для нового образовательного кластера в Карабаше. Подробнее

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В России вступили в силу новые правила оформления грузоперевозок.

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| Новости » Общественная жизнь

Фестиваль «Старт к успеху»

1 сентября в Детском парке состоялся Фестиваль «Старт к успеху»: праздник талантов и новых возможностей! Об этом наш репортаж.

2026-09-04PKT13:33:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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