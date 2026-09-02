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В Трехгорном открылся восьмой семейный многофункциональный центр на Южном Урале.

В Трехгорном открылся восьмой семейный многофункциональный центр на Южном Урале.

Фото: Максим Хлызов

В Трехгорном открылся восьмой семейный многофункциональный центр на Южном Урале.

В Челябинской области открылся уже восьмой семейный многофункциональный центр — он начал работу на базе муниципального Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Трехгорном.

— Основной задачей таких центров является оказание комплексной помощи и социального сопровождения семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, до полного разрешения проблем, — объяснила министр социальных отношений региона Наталья Лугачева.

Поддержкой семей в новом центре займутся 43 специалиста самого разного профиля: социальные педагоги, психологи, воспитатели, преподаватели дополнительного образования и даже медицинские работники. Такое междисциплинарное взаимодействие позволяет оказывать всестороннюю помощь, учитывая как эмоциональное состояние родителей, так и здоровье и развитие детей.

Для посетителей здесь создана современная и комфортная среда. В центре оборудована сенсорная комната, где можно расслабиться и снять накопившийся стресс. Для физического развития детей работает спортивный зал, а для интеллектуального досуга открыты модельная библиотека нового поколения и творческая мастерская.

Работа с семьями выстроена по нескольким ключевым направлениям. Отделение первичного приема помогает сориентироваться во всех доступных мерах поддержки и оперативно определить, какая именно помощь необходима в первую очередь. Если ситуация требует срочного вмешательства, на помощь приходит отделение психологической помощи и экстренного реагирования. Для тех, кому нужно долгосрочное сопровождение, работает отделение социальных услуг, которое помогает семьям получать меры поддержки. Для детей от 2 до 18 лет организовано отделение дневного пребывания, где они могут находиться в безопасности под присмотром специалистов. Кроме того, для детей, нуждающихся в усиленной защите, предусмотрено стационарное отделение.

— Не нужно ждать, пока трудность превратится в большую проблему. Можно прийти за консультацией, задать вопрос, поговорить со специалистом или просто узнать, какая помощь доступна именно вашей семье, — отмечают сотрудники центра.

Семейный многофункциональный центр в Трехгорном стал восьмым в Челябинской области. Ранее такие центры по нацпроекту «Семья» были открыты в Верхнем Уфалее, Катав-Ивановске, Коркино, Магнитогорске, Миньяре, Чебаркуле и Челябинске. В четверг, 3 сентября, откроется очередной центр в Кыштыме.

— На сегодня в уже действующие центры обратилось порядка 48 тысяч южноуральских семей, а количество оказанных ими услуг превысило 418 тысяч. До конца текущего года в регионе будет работать 14 таких центров, — отметила министр социальных отношений Наталья Лугачева.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/

2026-09-03PKT10:23:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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