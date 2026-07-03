Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Как отмечают праздник Ивана Купалы на Южном Урале: легенды, традиции и запреты.

Языческие обряды до сих пор популярны среди жителей региона.

Иван Купала — один из самых ярких народных праздников, который ежегодно отмечают 7 июля. Он окутан легендами, полон красочных обрядов и хранит отголоски давних верований. А его главные стихии — это огонь, вода и травы. Почему датой праздника выбран именно этот день, каковы его традиции и запреты — в материале ИА «Первое областное».

Отмечать праздник славяне начали еще до появления христианства. Они связывали его с днем летнего солнцестояния и расцветом природы. Считается, что название праздника происходит от имени покровительницы природы Купалы, в существование которой верили наши предки и которой поклонялись в этот день.

С приходом христианства праздник связали с днем рождения Иоанна Крестителя, который православная церковь отмечает 7 июля. Иоанна на Руси прозвали Иваном, и слово «купала» соотнесли с крещением, то есть ритуальным погружением в воду. Сейчас в праздничный день, а также накануне в храмах проходят праздничные богослужения, которые не имеют ничего общего с языческими обрядами дохристианских времен.

Что же это за обряды? Самые основные связаны с огнем, водой и травами и проводились в ночь, предшествующую праздничному дню. Наши предки прыгали через костры, чтобы очиститься от зла. Девушки пускали по воде венки, сплетенные из полевых цветов, чтобы узнать о предстоящем замужестве. Если венок прибивался к берегу, значит, скоро девушка выйдет замуж. Если тонул — ждать беды. Старшее поколение отправлялось в поля, чтобы собрать целебные травы. Считалось, что собранные в эту ночь растения имели особую силу. А молодые люди отправлялись в леса на поиски волшебного папоротника. Считалось, что он распускается лишь на несколько мгновений в купальскую ночь и позволяет его обладателю видеть скрытые сокровища и понимать язык зверей.

Жительница Челябинска Анастасия не может назвать себя человеком, который следует языческим традициям. Но каждый год в купальскую ночь отправляется на реку с венком из полевых трав и пускает его по воде в ожидании замужества, рассказала она ИА «Первое областное».

«Знаете, есть в этом что-то особенное: ночь, река, травы. Днем я плету венок, поздно вечером отправляюсь на реку, зажигаю свечу и пускаю венок по воде. Куда он каждый раз уплывает — не знаю, но ни разу еще не тонул, по крайней мере, на моих глазах. Значит, замуж все-таки выйду»,— смеется девушка.

При этом Анастасия добавила, что особого значения ритуалу не придает и верит, что свою любовь встретит в назначенное ей время.

Кстати, немало на Ивана Купалу существует и запретов. Например, в праздник запрещено ходить в одиночку в лес: наши предки верили, что злые духи могут сбить с пути. Также не следует в этот день поднимать найденные деньги, брать в долг и вести торговые дела, чтобы не притянуть чужие беды. А еще нужно избегать ссор: дурные слова могут испортить весь будущий год.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kak-otmechayut-prazdnik-ivana-kupaly-na-yuzhnom-urale-legendy-traditsii-i-zaprety/