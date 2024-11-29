День матери – праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября: история и традиции.

День матери отмечают в России в последнее воскресенье ноября.

Праздник был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года в целях повышения социальной значимости материнства.

Отметим, что в 1993 году первым регионом, установившим День матери, стала Якутия.

Символом Дня матери в нашей стране стала незабудка, которая по древним поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких.

В этот день принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки.

Истоки праздника уходят далеко в прошлое. В Древней Греции существовал праздник в честь богини плодородия Персефоны. Обряды в честь Кибелы, или Реи, великой матери богов, устраивали в середине марта во всей Малой Азии. Впервые День матери (или Материнское воскресенье) стали отмечать в Англии в XVII веке. В Америке праздник появился в начале XX века. В каждой стране есть свои традиции Дня матери. Так, в США и Австралии принято носить на одежде цветок гвоздики. Если мама жива – цветок яркий, если нет – белый.

Слово «мама» на всех языках звучит практически одинаково, считается, что оно произошло от звуков, которые произносит малыш.

https://dostup1.ru/society/Den-materi--prazdnik-kotoryy-otmechaetsyav-poslednee-voskresene-noyabrya-istoriya-i-traditsii_183886.html