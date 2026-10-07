В центре внимания. Конкурс «Виват, Гитара! Единая гитара».

30 сентября в зале кинотеатра «Октябрь» состоялись прослушивания I Всероссийского конкурса исполнителей на гитаре среди сольных и ансамблевых исполнителей профессионального и любительского уровня «Виват, Гитара! Единая гитара». Об этом наш репортаж.