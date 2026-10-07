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| Общественная жизнь

В Челябинской области насчитывается более 600 медведей.

В Челябинской области насчитывается более 600 медведей.

Хищники выходят к людям, на этом все заканчивается. Подробнее

| Общественная жизнь

Управляющие компании Челябинской области задолжали за свет 332 миллиона рублей.

Управляющие компании Челябинской области задолжали за свет 332 миллиона рублей. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области зафиксировали рост числа поддельных купюр.

В Челябинской области зафиксировали рост числа поддельных купюр. Подробнее

| Общественная жизнь

Правила сдачи экзаменов на водительские права изменятся.

Правила сдачи экзаменов на водительские права изменятся. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Студенты Челябинской области могут претендовать на «заповедную» стипендию.

Студенты Челябинской области могут претендовать на «заповедную» стипендию. Подробнее

| Общественная жизнь

Из Челябинска можно будет съездить в Миасс XIX века.

Из Челябинска можно будет съездить в Миасс XIX века. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 06.10.2026 год. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В центре внимания. Конкурс «Виват, Гитара! Единая гитара».

30 сентября в зале кинотеатра «Октябрь» состоялись прослушивания I Всероссийского конкурса исполнителей на гитаре среди сольных и ансамблевых исполнителей профессионального и любительского уровня «Виват, Гитара! Единая гитара». Об этом наш репортаж.

2026-10-08PKT11:34:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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