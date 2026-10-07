В центре внимания. Конкурс «Виват, Гитара! Единая гитара».

30 сентября в зале кинотеатра «Октябрь» состоялись прослушивания I Всероссийского конкурса исполнителей на гитаре среди сольных и ансамблевых исполнителей профессионального и любительского уровня «Виват, Гитара! Единая гитара». Об этом наш репортаж.
22 октября в Малом зале Дворца прошел конкурс чтецов, который открыл муниципальный фестиваль "Детство - это я и ты". Подробности - в нашем репортаже.
фиша с 8 по 14 сентября 2025 года. О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише.
Егоза готовится стать новой точкой притяжения для тех, кто ищет гармонию в фитнесе, йоге и медитации.
В центре внимания. Голосование по отбору общественных территорий благоустройства на реализацию в 2026 году.
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