Озёрск музыкальный. Концерт гитариста А. Ерёменко в ОГКИ.

Александр Ерёменко — виртуозный исполнитель, талантливый композитор и педагог. Он является лауреатом премии Губернатора Челябинской области за выдающиеся достижения в области исполнительского искусства, а также победителем Всероссийского конкурса гитаристов «Классическая гитара на Урале», дипломантом Международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Евразия» и лауреатом Международного конкурса «Eurasia-Open». Вашему вниманию - телеверсия концерта Александра Ерёменко в Озёрском государственном колледже искусств.