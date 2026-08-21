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В Челябинске откроется выставка о заводских гудках, шуме улиц и голосах районов.

В Челябинске откроется выставка о заводских гудках, шуме улиц и голосах районов.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

В Челябинске откроется выставка о заводских гудках, шуме улиц и голосах районов.

Художник Сергей Потеряев и композитор Алина Ежакова превратили звуки города в симфонию.

В сентябре галерея современного искусства Ларисы Депершмидт откроет новый выставочный сезон экспозицией Сергея Потеряева «Звуковой ландшафт. Челябинская симфония» (12+). Проект объединяет фотографию и звук, исследуя город через его среду, индустриальное наследие и повседневную жизнь. Художник записал звуки в разных районах Челябинска — от промышленных и исторических мест до культурных и туристических локаций. Эти записи легли в основу композиции, которая прозвучит в пространстве галереи.

Сергей Потеряев — художник и куратор, который работает в Екатеринбурге и Дрездене. Он исследует индустриальные территории, городскую среду и способы взаимодействия человека с пространством. Новая выставка продолжает серию «Звуковой ландшафт. Новые симфонии», в которой Сергей Потеряев исследует города через звук. Проект вдохновлен «Симфонией заводских гудков» Арсения Авраамова, созданной в 1922 году. Тогда композитор обратился к звукам индустриальной эпохи: заводским сиренам, гудкам и шуму техники. Потеряев перенес этот принцип в современный Челябинск.

Правда, основную часть выставки составят фотографии. Художник поработал с кадрами города и изменил их при помощи записанного звука. Композитор Алина Ежакова преобразовала звуковые сигналы в спектрограммы, а затем использовала их для деформации снимков. Так родились изображения, в которых соединились визуальный образ конкретного места и его звучание. Работы напечатаны на металле. Выбор такого материала связан с индустриальным характером города, рассказали в галерее.

Выставка продлится с 2 по 24 сентября. После показа в Челябинске работы планируют представить в ММОМА в Москве в рамках выставки «Звуковой ландшафт. Новые симфонии».

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/kultura/v-chelyabinske-otkroetsya-vystavka-o-zavodskikh-gudkakh-shume-ulits-i-golosakh-rayonov/

2026-08-25PKT11:36:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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