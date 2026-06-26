Фото: ИА «Первое областное»

Сильные дожди идут уже несколько дней.

В ночь на 30 июня на Южном Урале объявили штормовое предупреждение из-за ливней.

Во второй половине дня 29 июня и ночью 30 июня в северной половине региона местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, сообщает Челябинский ЦГМС. В связи с этим объявили штормовое предупреждение.

Специалисты также прогнозируют неблагоприятные гидрологические явления. С 30 июня по 3 июля в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков местности склоновым стоком.

Мы уже не раз спрашивали экспертов, когда закончатся дожди. Челябинский ученый считает, что погода с обильными осадками сохранится в регионе еще пару лет.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-noch-na-30-iyunya-na-yuzhnom-urale-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-livney/