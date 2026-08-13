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Археологи ЧелГУ нашли в Казахстане поселения бронзового века, похожие на Аркаим.

Археологи ЧелГУ нашли в Казахстане поселения бронзового века, похожие на Аркаим.

 Фото: пресс-служба Челябинского государственного университета

Археологи ЧелГУ нашли в Казахстане поселения бронзового века, похожие на Аркаим.

Результат экспедиции ученые называют рекордным для «Страны городов»

Совместный отряд Челябинского государственного университета и Костанайского регионального университета исследовал восемь памятников в долинах рек Тобол и Обаган. Шесть из них подтвержденно относятся к эпохе бронзы, еще два, вероятно, тоже были укрепленными поселениями. Об открытии ученые объявили ко Дню археолога, который отмечается 15 августа, сообщает пресс-служба челябинского вуза.

Полевые работы шли под руководством доцентов кафедры социально-гуманитарных дисциплин Костанайского университета Ирины Шевниной и Андрея Логвина. В отряд вошли археолог Алексей Страхов, заведующая отделом археологии, этнографии, современной и исторической экологии учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Наталья Батанина, преподаватель КРУ Алмас Желелов и студенты Галина Скорая и Рустам Ахметжанов.

Разведку объектов, замеченных на космических снимках, провели археологи Алексей Страхов и Николай Солдаткин — они и предположили, что это могут быть укрепленные поселения эпохи бронзы, подобные Аркаиму. Казахстанские коллеги заинтересовались находкой и организовали совместный полевой выезд.

«На поверхности шести из восьми объектов обнаружены материалы, позволяющие датировать конструкции эпохой бронзы. На одном из них найдены фрагменты керамических сосудов синташтинской культуры, на двух — фрагменты металлургического шлака — так называемые шлаковые лепешки, ассоциированные с синташтинскими технологиями металлургии»,— комментирует Наталья Батанина.

По ее словам, шесть поселений имеют подпрямоугольную форму, как известные в Челябинской области Степное и Каменный Амбар, а два — округлую, как Аркаим и Синташта. Точную датировку ученые надеются получить в ходе дальнейших раскопок.

«Если не так давно укрепленные поселения считались исключительным явлением зауральских степей, то открытия последних лет постепенно заполняют пробелы на археологических картах и делают памятники этого типа характерными для обширного региона от Урала до Ишима. Расширение ареала „Страны городов“ дает новые данные для анализа систем расселения носителей синташтинско-петровских культурных традиций эпохи бронзы»,— поясняет ученый.

В полевом сезоне 2026 года челябинские археологи раздвинули границы «Страны городов» и на север — с открытием системы укреплений в поселении Шибаево 1 под Челябинском, и на восток — совместными исследованиями с казахстанскими коллегами.

«Новейшие методы исследования позволяют ежегодно обнаруживать новые форпосты „Страны городов“, но открытие в одном сезоне сразу девяти укрепленных поселений можно назвать своеобразным рекордом»,— подытоживает Наталья Батанина.

Напомним, в Брединском районе идет исследование Большого Синташтинского кургана. Ученые пытаются понять, как выглядела насыпь диаметром более 90 метров в II тысячелетии до нашей эры.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/fotoreportazh/arkheologi-chelgu-nashli-v-kazakhstane-poseleniya-bronzovogo-veka-pokhozhie-na-arkaim/

2026-08-14PKT13:12:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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