Ученые ЮУрГУ нашли вещество, которое подавляет агрессию при болезни Альцгеймера.

Оно есть в яблоках и розмарине.

Международный коллектив ученых из Челябинска и Уханя обнаружили природное соединение, которое способно бороться с агрессивным поведением при болезни Альцгеймера, сообщает пресс-служба вуза.

Болезнь Альцгеймера ассоциируется с потерей памяти, но у многих больных также наблюдаются тяжелые поведенческие нарушения, например немотивированная агрессия. Авторы исследования выяснили, что причиной этого может быть «короткое замыкание» в определенном нейронном контуре мозга, вызванное накоплением токсичного белка бета-амилоида.

В поиске безопасного способа воздействия на механизм заболевания ученые обратили внимание на урсоловую кислоту — природное соединение, содержащееся в кожуре яблок, розмарине, тимьяне и многих других растениях. Ранее это вещество было известно своими противовоспалительными свойствами, однако новое исследование выявило его нейропротекторный потенциал.

После месяца приема урсоловой кислоты у мышей с болезнью Альцгеймера снизился уровень токсичного бета-амилоида в мозге, а агрессивное поведение практически исчезло.

«Мы показали, что воздействие на данный биохимический контур может быть эффективной мишенью для коррекции поведенческих нарушений»,— рассказал директор научно-образовательного Российско-китайского центра системной патологии ЮУрГУ Алексей Сарапульцев.

Все это открывает перспективы для разработки новых подходов к терапии болезни Альцгеймера.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/uchenye-yuurgu-nashli-veshchestvo-kotoroe-podavlyaet-agressiyu-pri-bolezni-altsgeymera/