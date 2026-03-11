Обратная связь Пятница, 13 марта, 21:46
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В Челябинской области ужесточат правила замены лифтов.

Уже в 2026 году условия для жильцов домов, которые хотят обновить лифтовое оборудование в рассрочку, могут стать заметно строже.

| Общественная жизнь

Сеем на рассаду в марте: достаем семена цветов, пряностей, томатов и других овощей.

Один из важных моментов — рассчитать сроки посева культур.

| Общественная жизнь

Один из важных моментов — рассчитать сроки посева культур.

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

| Общественная жизнь

В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ.

В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ. Подробнее

| Общественная жизнь

Каким должен быть правильный завтрак школьника.

Каким должен быть правильный завтрак школьника.

Сладости натощак приводят к упадку сил на уроках.

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативая обстановка на 12.03.2026 год.

| Общественная жизнь

Памятка курящим.

Памятка курящим. Подробнее

| Общественная жизнь

Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.

Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.

Губернатор Челябинской области рассказал о развитии спорта в регионе и том, что дает этому мощный импульс.
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 13 марта 2026 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 1 °С

• атмосферное давление 747 мм рт. столба

• относительная влажность воздуха 79 %

• ветер западный 2-4 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 7 ДТП (без пострадавших).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

11 В сетях холодного водоснабжения

Гайдара 28, Гайдара 9-1п, с 9 до оконч. работ

Семенова 11 с 9 до 13 часов

К.Маркса 8-2п с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения

Пушкина 19,21, 23, Советская 13,15, Лермонтова 10 с 9 до 13 часов

33 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Гайдара 28, Гайдара 9-1п, Гайдара 30 с 9 до оконч. работ

Семенова 11 с 9 до 13 часов

К.Маркса 8-2п, Иртяшская 15-1п с 9 до 14 часов

Владельцам автотранспорта!

Сегодня 13.03.2026г. с 09:00 час. до окончания работ будет производиться уборка и вывоз снега от ул. Матросова, между домами по ул. Гайдара, д. 25 и ул. Гайдара, д. 27, с расчисткой до д/с Жемчужинка по б-р Гайдара, д. 19, вдоль ул. Дзержинского, д. 35 с выездом на ул. Дзержинского, д. 35Б.

Просим убрать автомобильный транспорт с боковой части дороги на время работы снегоуборочной техники. Движение автомобильного транспорта на данном участке будет отсутствовать. Просим использовать объездные пути.

Вниманию жителей округа!

Будьте осторожны – на улицах гололедица. Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Уважаемые пешеходы!

Переходите проезжую часть в строго обозначенных местах, дождавшись разрешающего сигнала светофора и полной остановки транспортного средства.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 13 марта 2026 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью в северной половине области местами небольшой снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°, в низинах до -11°, днем +3, +8°, в низинах до 0°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Повышается вероятность (Р=0,3) травмирования и гибели людей от обморожения и переохлаждения при морозе.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 156 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/63318/

2026-03-13PKT11:01:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.
» Жаркое лето‑2026 сулят Челябинской области народные приметы.
» Роскомнадзор начал блокировку телеграма из-за несоблюдения законов РФ.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» В России авиапассажирам с детьми будут гарантировать соседние места с 1 марта.
» К Земле летит гигантский астероид — какова опасность сближения.
Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги