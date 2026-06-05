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В посёлке Новогорный идут работы по благоустройству парковой зоны.

Это один из объектов, выбранных жителями для благоустройства в 2026 году. За его изменение в прошлом году проголосовали более 1600 жителей Озерского городского округа.

Общественное пространство обновляют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Территория исторически является местом отдыха для жителей и гостей посёлка. Новогорненцы хотели видеть это пространство современным, ухоженным и комфортным, удобным для прогулок. Работы по обновлению парка включают: создание пешеходных дорожек, установку малых архитектурных форм (скамеек, урн), а также реконструкцию входной группы.

Подрядная организация приступила к работам, в настоящее время подготовлены: основания под асфальтирование дорожек, проведен демонтаж старой входной группы, идет подготовка к установке новой. Работы планируется завершить в октябре 2026 года.

– Комплексное благоустройство парка в поселке Новогорный - это возможность свободного доступа жителей округа и круглогодичного использования для комфортного отдыха, – отмечает заместитель главы Озерского городского округа Александр Жмайло.

Напомним до окончания голосования за объекты благоустройства на 2027 год осталось 3 дня. Вы можете выразить свое мнение, отдав свой голос за понравившуюся территорию.

Объекты Озерского городского округа для благоустройства в 2027 году:

Пешеходная зона в районе ДК им. А.С. Пушкина в микрорайоне Татыш

Аллея спортивной Славы (между зданиями КСК «Лидер» и ГСПИ - УПИИ «ВНИПИЭТ»

Пешеходная зона парка в посёлке Новогорный

Пешеходная зона в районе ул. Набережной от дома № 4 до дома №7

Зона отдыха в районе ул. Береговая посёлка Метлино

Зона отдыха между пр. Объездной и озером Иртяш в микрорайоне Заозерный, в районе дома № 6/5.

Свой выбор можно сделать на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», а также при поддержке волонтёров.

Не выходя из дома, вы можете обратиться в кол-центр штаба волонтеров по адресу: Свердлова, 42 с 10:00 до 17:00 часов (МБУ «ЦКиДМ») или по телефонам: 8(35130)5-92-65, +79128030373, +79128031120.

В посёлке Новогорный идут работы по благоустройству парковой зоны.

В посёлке Новогорный идут работы по благоустройству парковой зоны.

В посёлке Новогорный идут работы по благоустройству парковой зоны.

Фото предоставлены МКУ «Управление капитального строительства».

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/news/64063/

2026-06-09PKT13:00:00

Ключевые теги: Новогорный, благоустройство.

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