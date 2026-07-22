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Hовая соцсеть появится в России: вы уже ей пользуетесь.

Hовая соцсеть появится в России: вы уже ей пользуетесь.

 

Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Hовая соцсеть появится в России: вы уже ей пользуетесь.

Доработать площадку хотят к 2035 год.

Портал может стать универсальной платформой.

Портал «Госуслуги» хотят превратить в многофункциональную цифровую платформу, где можно будет не только получать государственные услуги, но и общаться и решать повседневные задачи. Основным новшеством станет разработка социальной сети на портале, включающей ленту публикаций и возможности для создания сообществ.

«У „Госуслуг“ есть важное преимущество — каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами», — рассказали в пресс-службе курирующего развитие портала вице-премьера Дмитрия Григоренко «Известиям».

Среди приоритетных направлений — разработка соцсети, где можно будет читать новости и общаться в разных группах по интересам или по месту жительства. Также будут семейные сервисы: защищенные чаты для родственников, общий календарь событий и возможность оформлять государственные услуги для близких.

Вместе с этим в экосистему «Госуслуг» хотят внедрить агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Участники смогут создавать события, приглашать знакомых, получать индивидуальные советы и участвовать в программе достижений с наградами и подарками от партнеров платформы. Так, портал может стать универсальной платформой, объединяющей госуслуги, бытовые сервисы и коммуникационные функции.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/world/2026/07/23/76548587/

2026-07-23PKT10:06:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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