Обратная связь Пятница, 24 июля, 06:26
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Hовая соцсеть появится в России: вы уже ей пользуетесь.

Hовая соцсеть появится в России: вы уже ей пользуетесь.

Доработать площадку хотят к 2035 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Роспотребнадзор объявил сбор обращений пострадавших от интернет‑магазина техники из ОАЭ.

Роспотребнадзор объявил сбор обращений пострадавших от интернет‑магазина техники из ОАЭ.

Ведомство готовит групповой иск в суд. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Портреты учителей появятся на билбордах в Челябинской области.

Портреты учителей появятся на билбордах в Челябинской области.

В этом году в регион по программе «Земский учитель» приедут 22 педагога. Подробнее

| Общественная жизнь

Туристические точки притяжения на Южном Урале претендуют на престижную премию.

Туристические точки притяжения на Южном Урале претендуют на престижную премию. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 22.07.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Это не кино. Это чья-то жизнь, остановленная на вздохе.

Это не кино. Это чья-то жизнь, остановленная на вздохе.

Мы показываем эти кадры не для того, чтобы напугать. Подробнее

| Общественная жизнь

Стала известна дата юбилейного фестиваля «Неискусственно» в Челябинске.

Стала известна дата юбилейного фестиваля «Неискусственно» в Челябинске. Подробнее

| Общественная жизнь

Туристам советуют надеть резиновые сапоги для походов по нацпарку «Таганай»

Туристам советуют надеть резиновые сапоги для походов по нацпарку «Таганай» Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Туристические точки притяжения на Южном Урале претендуют на престижную премию.

Туристические точки притяжения на Южном Урале претендуют на престижную премию.

Фото: Дмитрий Куткин, из архива «Вечернего Челябинска»

Туристические точки притяжения на Южном Урале претендуют на престижную премию.

Музеи, фестивали и туристические маршруты из Челябинской области стали номинантами на получение престижной туристической премии Russian Traveler Awards 2026. Победителей определят в 26 номинациях, в половине из них в качестве номинантов выступают южноуральские точки притяжения туристов.

Национальная туристическая премия Russian Traveler Awards 2026 от издания Russian Traveler помогает определить все самое лучшее в туристическом сегменте страны — от отелей и курортов до национальных блюд, фестивалей и маршрутов.

Челябинская область в последние годы все чаще звучит на федеральном уровне как регион, перспективный для развития промышленного туризма. Многие предприятия Южного Урала организуют познавательные маршруты для туристов и школьников на свои площадки, удивляя производственной мощью и современными решениями. Теперь об одном из таких маршрутов могут услышать жители других регионов — за победу в номинации «Промышленный туризм» борется Магнитогорский металлургический комбинат. Как отметили в пресс-службе предприятия, за восемь лет существования экскурсионных программ комбинат посетили почти 84 тысячи гостей.

Также ММК претендует на победу в номинации «Экскурсионный туристический маршрут», где представляет знаковый региональный проект «5000 лет металлургии. Из глубины веков до современных технологий». Этот маршрут предполагает посещение действующих производственных площадок комбината.

Кроме того, Челябинская область имеет шансы победить и в других номинациях. Так, в категории «Культурно-исторический объект/музей» представлен челябинский музей мотоциклов «МотоЭпоха». А в номинации «Национальное блюдо/Продукт» за победу борется десерт «Белый атом» имени Курчатова.

Интересно, что в категории для малых городов, способных увлечь туриста, значится наш Карабаш, который благодаря экологическим проектам и благоустройству сменил статус одного из самых грязных городов на территорию с перспективами развития даже в туристической отрасли.

Сейчас премия Russian Traveler Awards 2026 проходит этап народного голосования. Проголосовать за туристические проекты из Челябинской области можно каждый день до 30 октября 2026 года на сайте премии. Итоги конкурса подведут в ноябре, а награждение состоится в конце года.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142144/

2026-07-22PKT14:07:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти
» 22 июня в Озерске: помним о мужестве и героизме.
» Озерчане выбрали проекты благоустройства на 2027 год
» В центре внимания. Прогулка в летнем парке.
» Озерск отметил успехи выпускников 2026 года
» В центре внимания. Экологический фестиваль
» Сильные дожди идут уже несколько дней.
» Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти
» 22 июня в Озерске: помним о мужестве и героизме.
» Озерчане выбрали проекты благоустройства на 2027 год
» В центре внимания. Прогулка в летнем парке.
» Озерск отметил успехи выпускников 2026 года
» В центре внимания. Экологический фестиваль
» Сильные дожди идут уже несколько дней.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги