Фото: Дмитрий Куткин, из архива «Вечернего Челябинска»

Туристические точки притяжения на Южном Урале претендуют на престижную премию.

Музеи, фестивали и туристические маршруты из Челябинской области стали номинантами на получение престижной туристической премии Russian Traveler Awards 2026. Победителей определят в 26 номинациях, в половине из них в качестве номинантов выступают южноуральские точки притяжения туристов.

Национальная туристическая премия Russian Traveler Awards 2026 от издания Russian Traveler помогает определить все самое лучшее в туристическом сегменте страны — от отелей и курортов до национальных блюд, фестивалей и маршрутов.

Челябинская область в последние годы все чаще звучит на федеральном уровне как регион, перспективный для развития промышленного туризма. Многие предприятия Южного Урала организуют познавательные маршруты для туристов и школьников на свои площадки, удивляя производственной мощью и современными решениями. Теперь об одном из таких маршрутов могут услышать жители других регионов — за победу в номинации «Промышленный туризм» борется Магнитогорский металлургический комбинат. Как отметили в пресс-службе предприятия, за восемь лет существования экскурсионных программ комбинат посетили почти 84 тысячи гостей.

Также ММК претендует на победу в номинации «Экскурсионный туристический маршрут», где представляет знаковый региональный проект «5000 лет металлургии. Из глубины веков до современных технологий». Этот маршрут предполагает посещение действующих производственных площадок комбината.

Кроме того, Челябинская область имеет шансы победить и в других номинациях. Так, в категории «Культурно-исторический объект/музей» представлен челябинский музей мотоциклов «МотоЭпоха». А в номинации «Национальное блюдо/Продукт» за победу борется десерт «Белый атом» имени Курчатова.

Интересно, что в категории для малых городов, способных увлечь туриста, значится наш Карабаш, который благодаря экологическим проектам и благоустройству сменил статус одного из самых грязных городов на территорию с перспективами развития даже в туристической отрасли.

Сейчас премия Russian Traveler Awards 2026 проходит этап народного голосования. Проголосовать за туристические проекты из Челябинской области можно каждый день до 30 октября 2026 года на сайте премии. Итоги конкурса подведут в ноябре, а награждение состоится в конце года.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142144/