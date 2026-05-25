Запуск платных парковок в Челябинске отложили до сентября.

 Фото: Александр Файрузов, сайт «Челябинск Сегодня»

В марте этого года изменилось федеральное законодательство по защите информационной среды Российской Федерации — в стране ужесточили требования к камерам фото- и видеофиксации. С учетом этих изменения администрация Челябинска вынуждена доработать свою документацию, которая регламентируют действие единого платного парковочного пространства в центре региональной столицы. И если изначально планировали платные парковки запустить в работу уже в июне 2026-го, то сейчас срок немного сдвинулся.

Если бы не изменения федерального законодательства, то единое платное парковочное пространство в центре Челябинска начала действовать уже в начале лета — организаторам оставалось разметить места для парковки и установить необходимые знаки. В эфире «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс», которая прошла в молодежном пространстве челябинской библиотеки имени А.С. Пушкина, заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев уточнил, что до конца июня документацию доработают, затем систему ожидает аттестация. К сентябрю она должна заработать. Запустить систему в работу можно и без аттестации, но в этом случае в Челябинске не будет работать кабинет юридического лица.

— А чтобы пользоваться платным паркингом, нужен кабинет юридического лица, которого, к сожалению, до сентября не будет, — уточнил Дмитрий Агеев. — Поэтому мы пока притормозили запуск системы. Но обязательно ее запустим, когда будет уверены, что она полностью готова к работе.

Пока платный паркинг продолжает работать в тестовом режиме. Каждый автомобилист может уже сейчас скачать к себе на смартфон специальное приложение — «Горпарковки» — через него и будет проходить оплата. Для владельцев кнопочных телефонов оплату предусмотрели через смс.

— Мобильное приложение включили в «белый список», поэтому оно будет работать и при ограничении интернета, — уточнил Дмитрий Агеев, отвечая на вопрос «Губернии» о работе сервиса.

Тестировать платное парковочное пространство в Челябинске начали еще в начале апреля этого года. А специальные видеокамеры стали монтировать еще в ноябре 2025-го. Контракт на обустройство платного парковочного пространства челябинские власти заключили с московской компанией.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1140773/

2026-05-27PKT09:49:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

