Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Назначены два новых вице-мэра Челябинска.

Дмитрий Агеев стал заместителем главы города по дорожному хозяйству и транспорту. А Виктория Шин заняла пост вице-мэра по экономическому развитию и инвестициям. О кадровых решениях на сегодняшнем аппаратном совещании объявил мэр Алексей Лошкин.

Дмитрий Агеев сменил на посту вице-мэра по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова, который перешел на работу в региональный миндортранс. По решению губернатора Алексея Текслера, Андрей Ксензов теперь работает первым заместителем министра. И пока он временно будет руководить ведомством.

Дмитрий Агеев родился в Москве 21 сентября 1977 года. В 1999 году получил диплом Российского государственного торгово-экономического университета по специальности «Внешнеэкономическая деятельность предприятия». Ему присвоена квалификация «Экономист». В 2004 году окончил заочную аспирантуру Южно-Уральского госуниверситета и получил ученую степень – кандидат экономических наук. В 2022 году прошел профессиональную переподготовку в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации.

С 1999 по 2010 годы работал в налоговых органах. Также у него есть опыт работы в налоговой полиции, в подразделении МВД по экономической безопасности.

С 2011 по 2014 годы руководил различными государственными и бюджетными учреждениями региона. С августа 2014 года работал заместителем начальника Главного контрольного управления Челябинской области, с июня 2016 года возглавил. В последнее время работал заместителем главы города по экономическому развитию и инвестициям.

Но теперь этот пост заняла Виктория Шин. Как сообщает телеграм-канал «Вечернего Челябинска», пока в этой должности она будет работать с приставкой врио. Кроме того, Виктория Шин руководит городским комитетом финансов.

В 2008 году Виктория Шин она окончила Всероссийский финансовый институт по направлению «Финансы и кредит». В управлении финансов работает с 2007 году. Прошла путь от специалиста первой категории до руководителя подразделения.

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