фото: АО "Санаторий "Дальняя Дача" в VK

Санаторий в Челябинской области возглавил журналист. Он будет искать инвесторов для популярного места отдыха.

Для этого муниципальное учреждение преобразовали в акционерное общество.

Комплекс работает много лет, но давно не видел капитального ремонта

Муниципальный санаторий «Дальняя дача» под Кыштымом преобразовали в акционерное общество, для вывода его из кризиса новый руководитель будет искать частных инвесторов. Об этом в соцсетях сообщил глава Озерска Сергей Гергенрейдер.

По словам мэра Озерска, предприятие долгое время находится в сложной финансовой ситуации и нуждается в смене концепции работы, чтобы привлекать отдыхающих.

— Пока предприятие оставалось муниципальным, его возможности были ограничены определенными рамками. После смены организационно-правовой формы стал возможным поиск партнеров и инвесторов, готовых участвовать в развитии «Дальней Дачи».

Поиском таких партнеров займется новый директор санатория, на эту должность 3 февраля был назначен Денис Мякишев — журналист и член правления регионального Союза журналистов, сотрудник «Российской газеты».

— Он работал с предприятиями Уральского региона, в том числе с медицинскими организациями, обладает большим опытом работы в сфере коммуникаций. Перед своим назначением представил программу развития «Дальней дачи», состоящую из нескольких этапов финансового оздоровления и развития акционерного общества, — сообщил Сергей Гергенрейдер.

АО «Санаторий „Дальняя дача“» зарегистрировано в Кыштыме 28 декабря 2024 года, пока 100% уставного капитала компании в размере 12 миллионов рублей принадлежит администрации Озерского городского округа. МУП «Санаторий „Дальняя дача“» было зарегистрировано в 2000 году и прекратило существование 28 декабря 2024 года. По данным «Контур.Фокуса», в 2023 году предприятие заработало 88,3 миллиона рублей и понесло убыток в размере 5,2 миллиона рублей. Незадолго до ликвидации МИФНС России по управлению долгом направило в арбитраж иск о банкротстве МУПа.

Информацияпредоставлена:https://74.ru/text/economics/2025/02/03/75062417/