В центре внимания. Фотосушка — 2026.

20 августа "Фотосушка" в 13-й раз предложила распечатать, подписать, прикрепить на верёвку и вернуть фотографиям их ценность не как экспоната под стеклом, а как живого воспоминания, которое хочется держать в руках. Подробности - в нашем репортаже.