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Более 15 тысяч участков передано южноуральцам по «гаражной амнистии».

Более 15 тысяч участков передано южноуральцам по «гаражной амнистии».

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Более 15 тысяч участков передано южноуральцам по «гаражной амнистии».

За время действия «гаражной амнистии» в муниципалитетах Челябинской области выявлено более 7,5 тысячи гаражей без оформленных прав, сообщили в министерстве имущества региона. Установить собственников удалось почти по 6,3 тысячи объектов — для этого провели свыше 1,8 тысячи мероприятий: от выездов в кооперативы и «горячих линий» до личных приемов.

Всего с начала 2022 года южноуральцам бесплатно передали в собственность свыше 15,6 тысячи земельных участков под гаражами. Еще почти 18,8 тысячи участков предварительно согласованы для передачи. Итоги реализации «гаражной амнистии» были озвучены во время заседания комитета Законодательного собрания по экономической политике.

Отдельно депутаты обсудили размещение некапитальных гаражей и стоянок для инвалидов. Схемы размещения утверждены в 16 муниципалитетах, еще в 24 — готовятся. По действующим схемам уже выдано 542 разрешения.

Парламентарии отметили востребованность механизма. Федеральным законом в августе этого года порядок оформления гаражей по «гаражной амнистии» был продлен до 2031 года.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142810/

2026-08-20PKT09:02:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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