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Портреты учителей появятся на билбордах в Челябинской области.

Портреты учителей появятся на билбордах в Челябинской области.

Фото: ИА «Первое областное»

Портреты учителей появятся на билбордах в Челябинской области.

В этом году в регион по программе «Земский учитель» приедут 22 педагога.

Билборды с портретами педагогов появятся в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и других городах региона. На баннерах будут изображены учителя, которые приняли решение работать в сельских территориях, сообщает областное Минобразования.

В этом году Челябинская область примет 22 педагога по программе «Земский учитель». За шесть лет в регион приехали 258 педагогов, они устроились в сельские школы, поселки и малые города. Участники программы получают миллион рублей подъемных — деньги можно потратить на любые цели, в том числе на жилье.

Один из педагогов, который приступит к работе в новом учебном году, — Рустам Мухамадеев, учитель русского языка и литературы из Аши. Он переехал на Южный Урал из соседнего региона вместе с семьей, его дочь учится в местной школе, а жена нашла работу по специальности.

«Уральская природа — это нечто особенное. Я рад, что могу быть полезным детям в этой школе. Для моей дочери открылись новые возможности — кружки, секции. Мы всей семьей полюбили этот край»,— поделился педагог.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/portrety-uchiteley-poyavyatsya-na-bilbordakh-v-chelyabinskoy-oblasti/

2026-07-22PKT16:15:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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